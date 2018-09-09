Выборы мэра Москвы прошли на фоне разгона сторонников Навального

Выборы мэра Москвы были впервые отмечены разгоном протестующих в центре города Евгений Разумный / Ведомости

По данным опроса на выходе с участков, проведенного Центром политических технологий, на воскресных выборах мэра Москвы уверенно победил действующий градоначальник Сергей Собянин (74% голосов). Вторым с 10% стал Вадим Кумин (КПРФ), опередивший набравших по 6% эсера Илью Свиридова и Михаила Дегтярева (ЛДПР), а также Михаила Балакина (2%).

Выборы совпали с Днем города и протестами против повышения пенсионного возраста. На не согласованную с властями акцию, организованную Алексеем Навальным (сам он отбывает 30 суток ареста), вышли, по данным ГУ МВД, 2000 человек. Собравшиеся на Пушкинской площади скандировали лозунги «Мы здесь власть», «Жулики и воры, пять минут на сборы», «Меня посадят за репост», а в руках держали плакаты с надписями «Родился. Потерпел. Умер. Пенсия», «Платите пенсии, а не стройте дворцы», «Путин, когда на пенсию?». Основную часть протестующих составили молодые люди до 30 лет.

Еще до акции полицейские задержали сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, Николая Ляскина, Любовь Соболь. На площади было задержано несколько человек, а жесткие действия Росгвардии против митингующих начались позже на Большой Дмитровке, где активистов избивали дубинками. Всего в Москве, по данным проекта «ОВД-инфо» на 20.00, было задержано 36 человек.

Митинги против пенсионной реформы по призыву Навального прошли более чем в 80 городах, в них, по данным соратника Навального Леонида Волкова, участвовало от 60 000 до 80 000 человек. В большинстве городов акции не были согласованы и сопровождались задержаниями. По данным «ОВД-инфо», больше всего задержанных было в Санкт-Петербурге (минимум 354) и Екатеринбурге (не менее 129).

Тем временем на участках царила праздничная атмосфера: избирателей завлекали бесплатной кашей и шашлыками, им читали стихи о родине, делали аквагрим и раздавали воздушные шары. Но явка все равно была ниже, чем на предыдущих выборах мэра: на 18.00 она составила 23,6% (в 2013 г. к этому часу проголосовало 26,5%), а на 20.00 – 27,6% (32%), хотя с учетом продленного до 22.00 голосования эти цифры должны были подрасти. Кроме того, для дачников впервые создали участки в соседних областях: там, по информации председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Анатолия Горбунова, на 18.00 явка приблизилась к 55%, проголосовало более 56 000 человек.

По дачным участкам есть двоякие сигналы, говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц: «Кто-то приходит на свой участок, и оказывается, что он куда-то открепился, но есть и обратная ситуация, когда люди не находят себя там, куда они прикреплялись». Кроме того, избиркомам пришлось перепроверять людей, которые прикрепились на другие участки, но пришли на свои, добавляет он: «В итоге территориальные комиссии перестали справляться с валом сверок, и МГИК разрешил уточнять информацию у него». По словам эксперта, среди дачников, кроме реально проголосовавших, оказались те, кого прикрепили к участкам без их ведома, и те, кого убедили включить в списки для статистики, чтобы садовые товарищества попали в программы благоустройства.

Для Москвы существенно продление работы участков, а дачная кампания сыграла на информирование избирателей, говорит политолог Александр Пожалов: «Без либерального кандидата в 2018 г. явка оказалась почти такой же, как и с Навальным на пике протеста. Его акция никак не повлияла на выборы, он, по сути, их бойкотировал, но особо сбить явку это не помогло». Оценивать кампанию Собянина по критерию мобилизации избирателей неправильно, считает эксперт: «Она строилась не как проект по «приводу своих», а как кампания широкой обратной связи с москвичами по конкретным вопросам развития районов Москвы».

Кампания мобилизации оказалась «деньгами на ветер», главное в выборах – интрига, а ее не было, говорит политолог Александр Кынев: «По России мы видим почти везде рост оппозиции, даже среди слабых кандидатов. В Москве даже кандидаты, которых никто не видел, получат больше, чем должны были получить. Это как раз общее протестное голосование». По мнению эксперта, явку в Москве завышали искусственно: «Меня не было в списке избирателей на моем участке, а в дополнительном списке я был в конце второго листа. То есть из списка системно вычищали избирателей – видимо, тех, кто не ходил на президентские выборы, чтобы явка была повыше». Целью акции Навального была политизация повестки, а дополнительный протестный информповод вел к радикализации голосования, считает Кынев.-

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы. Фотографии