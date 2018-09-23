Обнажение Кремля

Теперь будет все сложнее отвечать на резонный вопрос – а зачем такие выборы?

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Сторонники подлинной соревновательности в политике давно спрашивают: «Зачем такие выборы?» Но мы сейчас не о сторонниках соревновательности – с ними как раз все понятно.

Сторонники марширования строем тоже давно спрашивают: «Зачем такие выборы?» Без них было бы честнее, дешевле и меньше риска. Около Путина всегда были люди, которые считали, что тот ведет слишком сложную игру. Но мы и не о сторонниках марширования строем – с ними тоже все понятно.