Как сломались выборы

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Выборы неожиданно сломались. Благодаря непредвиденному развитию событий в Приморье между обкатанной процедурой и правдой жизни образовался зазор. В него можно заглянуть и увидеть растерянные лица кандидатов, местных начальников, глав избирательных комиссий, кураторов из Кремля.

Глядя из Москвы, Дальний Восток можно обвинить в неблагодарности. «Откуда в регионе, в который за последние годы ввалили такую прорву федеральных ресурсов <...> сдетонировало протестное голосование, – задается вопросом политтехнолог Алексей Чадаев. – Мосты. Аэропорт. Дороги. Университет. Порт. Новые производства. Оборонзаказ. Дальневосточный гектар, события мирового уровня и класса – саммиты АТЭС, ШОС, ВЭФ».