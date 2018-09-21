Мнения / Аналитика

Как сломались выборы

Цена ассоциации с Владимиром Путиным, некогда высочайшая, падает
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Максим Трудолюбов

Выборы неожиданно сломались. Благодаря непредвиденному развитию событий в Приморье между обкатанной процедурой и правдой жизни образовался зазор. В него можно заглянуть и увидеть растерянные лица кандидатов, местных начальников, глав избирательных комиссий, кураторов из Кремля.

Глядя из Москвы, Дальний Восток можно обвинить в неблагодарности. «Откуда в регионе, в который за последние годы ввалили такую прорву федеральных ресурсов <...> сдетонировало протестное голосование, – задается вопросом политтехнолог Алексей Чадаев. – Мосты. Аэропорт. Дороги. Университет. Порт. Новые производства. Оборонзаказ. Дальневосточный гектар, события мирового уровня и класса – саммиты АТЭС, ШОС, ВЭФ».

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