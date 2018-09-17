От редакции
Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Ошибка президента

Что делать, если президент все-таки ошибся

Скандальные выборы в Приморье как повод оценить адекватность позиции силы новой реальности
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Президент России Владимир Путин может ошибаться. Если бы во втором туре выборов губернатора Приморья в минувшее воскресенье победил коммунист Андрей Ищенко, а не единоросс Андрей Тарасенко, которого президент сначала назначил исполняющим обязанности главы края, а потом на личной встрече во Владивостоке благословил на победу во втором туре, то прямым следствием поражения президентского кандидата должен был стать именно этот вывод: что и президент, бывает, ошибается. Но в России, где веру в непогрешимость и непобедимость Путина давно пора признать одной из настоящих, не надуманных скреп, президент не может ошибиться – и проигрывавшему с отрывом в 6% Тарасенко пришлось утром понедельника усилиями отдельных избирательных комиссий все-таки выйти вперед. Такая победа президентского кандидата не пойдет на пользу ни ему самому, ни президенту. Но концепция силы, построенная на аксиоме, что президент не ошибается, не дает возможности сдать назад даже тогда, когда ошибки уже сделаны: сила здесь разменивается на негибкость.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике