Что делать, если президент все-таки ошибся

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Президент России Владимир Путин может ошибаться. Если бы во втором туре выборов губернатора Приморья в минувшее воскресенье победил коммунист Андрей Ищенко, а не единоросс Андрей Тарасенко, которого президент сначала назначил исполняющим обязанности главы края, а потом на личной встрече во Владивостоке благословил на победу во втором туре, то прямым следствием поражения президентского кандидата должен был стать именно этот вывод: что и президент, бывает, ошибается. Но в России, где веру в непогрешимость и непобедимость Путина давно пора признать одной из настоящих, не надуманных скреп, президент не может ошибиться – и проигрывавшему с отрывом в 6% Тарасенко пришлось утром понедельника усилиями отдельных избирательных комиссий все-таки выйти вперед. Такая победа президентского кандидата не пойдет на пользу ни ему самому, ни президенту. Но концепция силы, построенная на аксиоме, что президент не ошибается, не дает возможности сдать назад даже тогда, когда ошибки уже сделаны: сила здесь разменивается на негибкость.