Не против всех, а за кого попало

Протестное голосование возможно даже в условиях зачищенного политического поля, принимая вид спонтанной поддержки фактически любого кандидата, лишь бы не провластного. Единый день голосования – 2018 фактически вернул к жизни давний оппозиционный слоган кампании 2011 г. «Голосуй за любую партию, кроме «Единой России», только на этот раз к таким действиям избирателей подтолкнула не уличная оппозиция, а сама власть, сделавшая ставку на сохранение постов непопулярных провластных политиков на фоне роста недовольства из-за повышения пенсионного возраста.

Итоги выборов губернаторов, мэров региональных столиц (там, где они еще сохранились), региональных и городских собраний оказались неприятным сюрпризом для власти и «Единой России». Впервые с момента восстановления выборов губернаторов в 2012 г. исход сразу четырех кампаний будет определяться во втором туре. И ведь нельзя сказать, что действующие главы регионов не смогли выиграть в первом туре, потому что им достался необоримо сильный соперник. Наоборот: во Владимирской области губернатору Светлане Орловой (результат на прошлых выборах – 74,7%) противостоял дежурный кандидат-статист (результат в 2013 г. – 3,9%) – но теперь именно он, ничем не отличившись за последние пять лет, без особого труда вышел во второй тур. Против губернатора Хакасии Виктора Зимина, под чьим руководством регион погряз в долгах, проголосовали и многие из тех, кто вывел во второй тур члена горсовета Абакана от КПРФ Валентина Коновалова. В Хабаровске протестное голосование против губернатора Вячеслава Шпорта сделало возможным выигрыш, пусть и с минимальным отрывом, кандидата от ЛДПР Сергея Фургала – его фамилию не сразу вспомнил даже Владимир Жириновский. В Приморье избиратели не одобрили выбор президентом временно исполняющего обязанности главы Андрея Тарасенко. Кроме того, «Единая Россия» неубедительно выступила и на выборах депутатов региональных заксобраний, проиграв по партспискам КПРФ в Иркутской и Ульяновской областях и Хакасии, и показала почти одинаковые результаты с коммунистами в Забайкалье. В том числе слабые результаты «Единой России» на выборах в заксобрания позволили преодолеть проходной барьер сразу в нескольких регионах кандидатам в депутаты от «Патриотов России», «Коммунистов России», «Яблока» и Партии роста. Кандидат от малоизвестной Партии возрождения России победила единоросса на выборах мэра Якутска.

Другим следствием недовольства и отсутствия конкуренции стала невысокая явка во многих регионах. Ради если не повышения, то хотя бы сохранения и без того невысокой явки на выборах мэра Москвы в 2013 г. (когда власть намеренно играла на ее понижение) Москва пошла на беспрецедентные меры по привлечению избирателей на выборы, в которых у них не было выбора. Но ни создание участков в соседних регионах, ни продление времени голосования на два часа явку не спасли – она оказалась еще ниже, чем в 2013 г. Мобилизация лояльных избирателей позволила Сергею Собянину получить дополнительно немногим менее 400 000 голосов, но мэром большинства он так и не стал: из 7,3 млн избирателей за него отдали голоса 1,6 млн человек, или 21,7% всех избирателей столицы.

Снижение явки на губернаторских выборах отмечалось в большинстве регионов. Но симптоматично, что в трех из четырех регионов, где состоится второй тур губернаторских выборов (за исключением Приморья), явка, пусть и незначительно, на 2–3%, увеличилась по сравнению с кампаниями 2013–2014 гг., а доля голосов, поданных за единороссов, снизилась в 1,7–2 раза.

Да, повышение пенсионного возраста, которое поддержали и президент, и «Единая Россия», и ее лидер – премьер, не могло не сказаться на результатах выборов – и понятно, что под удар попали те, кто оказался ближе всего к недовольным гражданам. Многие избиратели, увидев, что власть повышением пенсионного возраста, по сути, нарушает негласные договоренности о сохранении патерналистской политики, вынули фигу из кармана и перенесли ее в избирательный бюллетень. На пенсионный возраст власти будет легко списать провалы – но считать, что это единственная причина, было бы крайне близоруко.

Ситуативный успех системной оппозиции, как и в 2011 г., может вскружить ей голову, но едва ли стоит ожидать, что он превратит привыкшие к соглашательству парламентские партии в реальных оппонентов власти.

Правящий класс получил предметный урок: невозможно игнорировать мнение миллионов людей, не вызывая их недовольства. Власти стоило бы вернуть содержательную конкуренцию в политику и на выборы, чтобы не сталкиваться с появлением кота в мешке на ответственных постах и не провоцировать уличные протесты. Однако политические управленцы могут извлечь из этого урока самые непредсказуемые и парадоксальные выводы.