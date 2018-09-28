Когда царь не помог
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Протесты против повышения пенсионного возраста в десятках городов России стали первыми за многие годы массовыми акциями, встретившими одобрение большинства тех, кто о них знает. Вовлеченность в протесты остается низкой: немногие верят в их успех после одобрения президентом изменений в пенсионном законодательстве. Однако сами протесты уже не представляются обывателям чем-то предосудительным, что может повлиять на их распространение.
Фонд «Общественное мнение» провел опрос об информированности и отношении людей к протестам против повышения пенсионного возраста, прошедшим 9 сентября в Москве, Петербурге и многих других городах России. По данным ФОМа, о митингах и демонстрациях в той или иной мере было информировано более половины опрошенных – почти вдвое больше, чем об акциях протеста 5 мая накануне инаугурации Владимира Путина (27%).
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