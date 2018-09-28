Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: Когда царь не помог

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Протесты против повышения пенсионного возраста в десятках городов России стали первыми за многие годы массовыми акциями, встретившими одобрение большинства тех, кто о них знает. Вовлеченность в протесты остается низкой: немногие верят в их успех после одобрения президентом изменений в пенсионном законодательстве. Однако сами протесты уже не представляются обывателям чем-то предосудительным, что может повлиять на их распространение.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос об информированности и отношении людей к протестам против повышения пенсионного возраста, прошедшим 9 сентября в Москве, Петербурге и многих других городах России. По данным ФОМа, о митингах и демонстрациях в той или иной мере было информировано более половины опрошенных – почти вдвое больше, чем об акциях протеста 5 мая накануне инаугурации Владимира Путина (27%).