Из губернаторов-варягов в губернаторы-кочевники

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В 1990-е гг. профессия губернатора в России была штучной – в том смысле, что если уж кому-то посчастливилось возглавить регион, то он, как правило, держался за него до последнего и мысли порулить где-то еще у него просто не возникало. Этому, конечно, способствовали и прямые выборы, так как переизбраться на новый срок в том же регионе было проще, чем заново завоевывать доверие в качестве варяга.

Ситуацию изменила отмена губернаторских выборов в 2005 г. Проверенных местных кадров, имеющих богатый хозяйственный опыт и при этом удовлетворяющих всем требованиям эпохи управляемой демократии, вскоре стало не хватать, и Кремлю пришлось массово делегировать в регионы варягов. А в особо сложных случаях доходило и до экстренных мер – перебрасывания из одного региона в другой действующих губернаторов или мобилизации из резерва бывших региональных лидеров.