Как победители Первой мировой проиграли в Мюнхене

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Участники мюнхенских переговоров празднуют успех Hoffman / AP Photo

Премьеру Франции Жоржу Клемансо принадлежит высказывание: «Победители всегда свою победу проигрывают». Победители Первой мировой войны проиграли свою победу без единого выстрела 30 сентября 1938 г. Мы знаем как будто все о причинах, обстоятельствах и последствиях подписания Мюнхенского соглашения, с полным основанием именуемого сговором, и все же снова и снова возвращаемся к этому событию, открывшему дорогу к мировой войне. Хотя главное, чего хотели по крайней мере двое из трех представителей держав-победительниц, подписавших договор, – ее избежать.

Колоссальные потери, которые понесли Великобритания и Франция в годы Первой мировой войны, не могли быть оправданы полученными результатами: условия Версальского мира скорее провоцировали новые конфликты, чем предотвращали их. Приход Адольфа Гитлера к власти в значительной степени определялся его обещанием ликвидировать последствия Версальского договора для Германии, а его поддержка большинством немцев – обещанием сделать это миром. В одной из первых речей в должности канцлера он говорил, что новая война стала бы «бесконечным сумасшествием» и что новое правительство будет стоять на страже мира. Восстановление германского военного потенциала объяснялось стремлением поддержать мир, а вермахт именовался «германскими силами мира». Все версальские ограничения, наложенные на Германию, Гитлеру удалось ликвидировать без единого выстрела.

В самом деле, было понятно, что они не могут быть вечными, что последствия войны когда-нибудь придется урегулировать, а отношения между бывшими противниками – нормализовать. Все это было бы справедливо при одном условии – если бы у власти в Германии не находился Гитлер. Что представляют собой нацистский режим и лично фюрер, опытные политики хорошо понимали. Но страх войны перевешивал: в памяти чересчур свежа была бойня, начавшаяся с вроде бы локального инцидента на Балканах.

Игра на обострение

После захвата Австрии в марте 1938 г. упоенный успехом Гитлер впервые был готов устроить войну: его целью было завершение «собирания» немцев в Третьем рейхе, а заодно и ликвидация чехословацкого государства. Чехословакия, образовавшаяся в результате распада Австро-Венгерской монархии, была самым демократическим и процветающим государством Центральной Европы. Однако национальный состав населения представлял потенциальную опасность для целостности страны в эпоху, когда демон национализма бродил по Европе: чехов насчитывалось несколько менее половины (46%), вслед за ними шли немцы (28%), словаки (13%) и венгры (8%). Большинство немцев компактно проживало в Судетской области. Немецкое меньшинство испытывало некоторые проблемы, но судетские немцы были представлены в чехословацком парламенте (в 1935 г. Судетская немецкая партия набрала больше голосов на выборах в парламент, чем «чехословацкие» партии), и их положение не имело ничего общего с ужасами, которые расписывала нацистская пропаганда. Их проблемы могли быть урегулированы в рамках демократических процедур. Однако не этого хотели получавшие прямые указания из Берлина судето-немецкие нацисты, возглавляемые учителем физкультуры Конрадом Генлейном. В 1938 г. они играли на обострение, вплоть до вооруженного мятежа, сигналом к которому послужила речь Гитлера на партийном съезде в Нюрнберге 12 сентября 1938 г. Мятеж подавили, причем с многочисленными человеческими жертвами, чехословацкие войска. Положение обострилось до предела. Намерение Гитлера покончить с Чехословакией военным путем было абсолютной авантюрой: военные силы рейха были ничтожны по сравнению с армией одной Франции, имевшей договор о взаимопомощи с Чехословакией. В случае войны вермахт был обречен на скорый разгром, в чем были уверены и германские генералы. Теперь мы знаем: некоторые немецкие военачальники и политики готовились свергнуть фюрера и предотвратить военную катастрофу.

«Все целуют взапуски, и никто не сплевывает»