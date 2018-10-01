От редакции
Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: Как найти полковника Боширова

Как найти полковника Боширова

Нет смысла привлекать к операции прикрытия президента, если для разоблачения достаточно клерка МВД
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Две недели понадобилось расследователям, чтобы вычислить, как на самом деле зовут человека, ставшего известным под именем Руслана Боширова из Солсбери. Слабая защищенность персональных данных – если не от взлома, то от утечек – в очередной раз ставит в неловкое положение руководство страны, чью версию (в статусе официальной) разрушают официальные же данные.

В конце прошлой недели The Insider и Bellingcat, исследующие обстоятельства отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, опубликовали результаты совместного расследования, кто такой на самом деле Боширов. По версии расследователей, его настоящее имя – Анатолий Чепига, он выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, полковник Главного управления Генштаба (ранее – ГРУ) и Герой России. Для установления личности человека, попавшего в поле зрения видеокамер в Великобритании, расследователи изучили сайты военных вузов, готовящих сотрудников ГРУ, фотографии выпускников, базы данных награжденных воинскими наградами. Точку в расследовании поставила карточка из базы данных МВД «Российский паспорт», где фотографии человека, похожего на молодого Боширова, соответствовало имя Чепиги. Спустя сутки журналисты уже поговорили с земляками Чепиги, которые анонимно («опасаясь ФСБ») подтвердили, что человек, которого на телеэкране называют Бошировым, и лицом, и голосом напоминает им Чепигу. МИД назвал расследование «вбросом», пресс-секретарь президента сказал, что больше верит версии Владимира Путина, который назвал Боширова и Петрова гражданскими лицами, сам Боширов-Чепига после интервью RT на публике не появлялся.

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