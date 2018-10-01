Зачем делить студентов на отдельные личности
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Один из 12 нацпроектов, над которыми работает сейчас правительство, – образование. Образовательную сферу снова ждут перемены, и это естественно, но, принимая решения, важно понимать, как они отразятся на повседневной рутинной жизни студентов и преподавателей.
Эта жизнь до сих пор, несмотря на все реформы, выглядит в среднем вузе так. Ежедневные 3–5 пар, т. е. сдвоенных школьных уроков, вытекающих из необходимости заполнить время студента и заплатить преподавателю зарплату за объем горловых часов. Собственно учебой студенты, как правило, занимаются дважды в год – в январе и июне на экзаменационных сессиях, остальное время демонстрируя посещаемость.
Так нужно отсидеть четыре года, чтобы получить документ, подтверждающий социальную нормальность. Четыре года в «трубе» – предопределенной строгой последовательности курсов, которую нельзя изменить. Для преподавателей и администрации студенты остаются детьми до выпуска. Причина понятна – это та же продленная школа, в которой все выборы делают за студента деканы и заведующие кафедр по министерским стандартам.
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