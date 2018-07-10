Безнадзорные университеты

Андрей Волков и Дара Мельник из Школы управления Сколково о том, как реформировать систему оценки качества высшего образования

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Мы идем вперед. Но идем, продираясь через колючий кустарник ревизионно-надзорных операций, который не дает набрать скорость Андрей Гордеев / Ведомости

Через несколько месяцев дискуссия о Шанинке утихнет. Все вернется на круги своя. Если проект расширения полномочий Рособрнадзора будет согласован, служба окончательно превратится во всевластную структуру. Нормотворческие, разрешительные и контрольные функции будут в одних руках: Рособрнадзор будет сам разрабатывать процедуры лицензирования и аккредитации, сам их проводить и сам себя контролировать. Такое не раз случалось в нашей истории, но логически это недопустимо. Карфаген надзора должен быть разрушен. Пришло время построить на его месте новую, современную систему.

Мы интегрируемся в образовательное, научное и технологическое пространства мира. Все больше наших университетов – и не только из Москвы и Петербурга – вступают в глобальную игру. Стали появляться интересные эксперименты – от проработавшей год, но успевшей удивить мир Школы перспективных исследований Тюменского госуниверситета до нового IT-бакалавриата в Томске. Они создаются под будущее, а не прошлое. Мы идем вперед. Но идем, продираясь через колючий кустарник ревизионно-надзорных операций, который не дает набрать скорость.