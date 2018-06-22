Проблема слишком негосударственного вуза

Следом за Европейским университетом в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) под удар попал еще один высококлассный негосударственный вуз. Приказом от 20 июля Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук, которую по имени основателя, британского социолога Теодора Шанина, с 1974 г. работающего в Университете Манчестера, называют Шанинкой. Это небольшой (5 факультетов, 300 студентов) российско-британский вуз, специализирующийся на гуманитарных и социальных науках, его выпускники получают российский диплом и/или диплом Университета Манчестера (в рейтинге QS лучших вузов мира 2018 г. университет Манчестера занимает 34-е место, МГУ – 95-е). Вместе с госаккредитацией Шанинка лишилась права обучать студентов на бюджетной основе, хотя попасть туда и так было сложнее, чем, например, в престижную Высшую школу экономики: проходной балл на всех факультетах для будущих бакалавров был еще выше.

Официальная причина отзыва госаккредитации – нарушения, выявленные аккредитационной экспертизой, проведенной по распоряжению Рособрнадзора. Основная претензия, сформулированная на бюрократическом языке, – некоторые (в основном вариативные) дисциплины «не формируют профессиональных компетенций» у обучающихся, что противоречит Федеральным государственным образовательным стандартам. Это претензии чисто бюрократические и формальные, полагает Анна Самолетова из ЕУСПб, вспоминая аналогичные претензии к своему вузу: эксперт взял программу дисциплины, которая содержит определенные регламентированные секции и разделы, и посчитал, что эти секции и разделы оформлены не должным образом. Это ничего не говорит ни о качестве образования по этой программе, ни о качестве подготовки бакалавров и магистров.

Отзыв аккредитации не означает приостановку образовательной деятельности, вуз продолжит работу «с учетом замечаний», говорится в комментарии ректора Шанинки Сергея Зуева. Выпускники будут получать дипломы негосударственного вуза – на спросе на них это не скажется. «Чтобы запретить нам писать, читать и учить, нас нужно пристрелить», – говорит декан социологического факультета Шанинки, один из самых цитируемых на Западе российских социологов – Виктор Вахштайн. Но есть опасность, что отзыв аккредитации – только первый шаг: давление на ЕУСПб, который в конце концов лишили и лицензии, начиналось с таких же претензий. Невозможно поверить, что они родом из самого Рособрнадзора, говорит профессор ЕУСПб Иван Курилла: это похоже на еще одну попытку государства избавиться от качественного негосударственного образования. Проблемы Шанинки и ЕУСПб вызваны тем, что они самостоятельны, ориентированы на интеграцию с западными образовательными институтами, их нельзя представить занимающимися лобовым патриотическим воспитанием, считает политолог Алексей Макаркин. Причины атаки на Шанинку не очевидны – у ЕУСПб был хотя бы особняк в центре Петербурга. Но безотносительно причин это плохой знак: выкорчевывание лучших мировых образовательных практик не идет на пользу ни образованию, ни науке, обществу, ни в конечном счете государству, которое в их укоренении преуспело куда меньше.