Октябрьский юбилей системы
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Хорошо известно, что последствия исторических событий редко совпадают с намерениями и надеждами тех, кто эти события совершал. Это в полной мере относится и к драме октября 1993 г. Защитниками Верховного совета РСФСР конфликт со сторонниками президента воспринимался как чуть ли не последняя попытка свернуть Россию с того ложного, чуждого ей пути, на который толкнули страну Борис Ельцин и поддерживавшие его демократические силы.
Будущее России в случае своей победы они представляли по-разному. Большинство – как возврат к социализму советского образца, только очищенному от бюрократизма, номенклатурного барства, максимально приближенному к народным чаяниям. Другие вдохновлялись передовым китайским опытом, где и рынок, и порядок, и, как им казалось, социальная справедливость, под мудрым руководством правящей коммунистической партии. Третьи придумали себе в качестве идеала некий национальный капитализм, где правят бал не финансовые спекулянты и компрадоры, а «национально ориентированные» предприниматели, «производственники», во главу угла ставящие процветание страны и ее народа.
Большинству же сторонников Ельцина победа над Верховным советом в результате кровавых столкновений 3–4 октября 1993 г. виделась как устранение последнего препятствия, созданного проигравшей коммунистической номенклатурой, на пути дальнейшего осуществления рыночных и демократических реформ и превращения России в нормальную современную демократию западного типа. Время показало, что заблуждались и победители октября 1993 г., и побежденные.
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