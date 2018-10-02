Октябрьский юбилей системы

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Президент Ельцин, одержав полную победу над противником, серьезно осмыслил причины происшедшего и потому не стал переходить к радикальным действиям Александра Шогина / ИТАР-ТАСС

Хорошо известно, что последствия исторических событий редко совпадают с намерениями и надеждами тех, кто эти события совершал. Это в полной мере относится и к драме октября 1993 г. Защитниками Верховного совета РСФСР конфликт со сторонниками президента воспринимался как чуть ли не последняя попытка свернуть Россию с того ложного, чуждого ей пути, на который толкнули страну Борис Ельцин и поддерживавшие его демократические силы.

Будущее России в случае своей победы они представляли по-разному. Большинство – как возврат к социализму советского образца, только очищенному от бюрократизма, номенклатурного барства, максимально приближенному к народным чаяниям. Другие вдохновлялись передовым китайским опытом, где и рынок, и порядок, и, как им казалось, социальная справедливость, под мудрым руководством правящей коммунистической партии. Третьи придумали себе в качестве идеала некий национальный капитализм, где правят бал не финансовые спекулянты и компрадоры, а «национально ориентированные» предприниматели, «производственники», во главу угла ставящие процветание страны и ее народа.

Большинству же сторонников Ельцина победа над Верховным советом в результате кровавых столкновений 3–4 октября 1993 г. виделась как устранение последнего препятствия, созданного проигравшей коммунистической номенклатурой, на пути дальнейшего осуществления рыночных и демократических реформ и превращения России в нормальную современную демократию западного типа. Время показало, что заблуждались и победители октября 1993 г., и побежденные.