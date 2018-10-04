Путин и маразматики
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Предложенная президентом отмена уголовного преследования за публичные экстремистские призывы, сделанные впервые, выглядит попыткой точечного исправления системных недостатков правоохранительной системы, но это скорее симптоматическое лечение. В ближайшей перспективе декриминализация, возможно, несколько снизит число осужденных за резкие высказывания в соцсетях, но интереса правоохранителей к мнимому экстремизму не искоренит – такие дела удобны для отчетности.
В среду Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях, отменяющие уголовную ответственность за действия, направленные на возбуждение религиозной, социальной, расовой и иной ненависти и вражды (ст. 282), если они совершены впервые и «не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». По словам пресс-секретаря президента, поправки устраняют несовершенство закона: «Он (Путин. – «Ведомости») сказал не доходить до маразма. Проявления маразма, таким образом, исправляются».
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