От редакции
Статья опубликована в № 4671 от 10.10.2018 под заголовком: Шпионы – как мы

Шпионы как мы

Легкость, с которой расследовательские проекты установили настоящие имена «Петрова» и «Боширова», демонстрирует доступность персональных данных не только сотрудников разведки, но и любого обывателя
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В Солсбери российскую военную разведку, если верить данным властей Великобритании, выдала небрежность работы Александра Петрова и Руслана Боширова. Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, людей, которых расследователи называют «теми самыми сотрудниками ГРУ Петровым и Бошировым», выдала небрежность жизни на родине, в России. Плохо законспирированные в работе, они оказались плохо законспирированными и в жизни. Это может быть (и уже стало) поводом для шуток в духе советских анекдотов про комические провалы Штирлица, но если говорить серьезно, то сравнительная легкость, с которой расследователи раскрыли имена «Петрова» и «Боширова», – это хороший повод задуматься над легкостью доступа к той же информации, но только о нас самих.

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