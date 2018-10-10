Пьяная молодежь против пьяных взрослых

Политолог Владимир Кудрявцев о том, в каком возрасте пьяные россияне чаще совершают особо тяжкие преступления и почему продажу алкоголя логичнее ограничивать для возрастных, а не для молодых россиян

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Подобная разница между поколениями выглядит удивительной Евгений Разумный / Ведомости

«Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно» – так министр здравоохранения России Вероника Скворцова обосновала на прошлой неделе необходимость повысить возраст продажи алкогольной продукции до 21 года. Разумеется, речь идет прежде всего о влиянии алкоголя на здоровье и развитие молодых людей. Нельзя, впрочем, забывать о том, что спиртное представляет собой не только медицинскую, но и криминологическую проблему. Кроме здоровья алкоголь негативно влияет и на поведение. До четверти всех преступлений в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. Это число вырастает, если речь идет о тяжких преступлениях и особенно о насилии. Около 70% убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Хотя современная криминология и не считает, что алкоголь сам по себе может быть причиной преступного поведения, наличие устойчивой положительной связи между употреблением горячительных напитков и преступностью признается большинством специалистов.

Быть может, медицинский аргумент за повышение возраста продажи алкоголя получится усилить криминологическим? Предположим, что молодые люди чаще обнаруживают в себе склонность совершать тяжкие преступления в пьяном виде. Иначе говоря: действительно ли пьяный молодой человек опаснее более зрелого? Если это и правда так, то предлагаемое ограничение конституционных прав совершеннолетних людей оправдывается не только заботой об их здоровье, но и соображениями общественной безопасности.