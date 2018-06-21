Когда город безопаснее деревни

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Россияне склонны недооценивать уровень опасности жизни в сельской местности PhotoXpress

Социологические опросы последних лет стабильно фиксируют: россияне считают, что жить на селе безопаснее, чем в городе. Отвечая на вопрос «Где безопаснее жить – в городе или в сельской местности?», 67% респондентов ФОМа отдали предпочтение селу, причем вне зависимости от того, где живут сами.

Вероятность попасть под машину в деревне и правда меньше, чем в городе. Но что насчет тяжкой преступности? Например, вероятности быть убитым? Здравый смысл и популярное мнение приписывает жителям городов распущенность нравов, озлобленность и в целом большую агрессивность. Подобная точка зрения характерна не только для России. Идея, что простота жизни и близкие социальные связи на селе должны препятствовать тяжким преступлениям, распространена и в США, уходя корнями еще в буколизм Томаса Джефферсона. Подобное мышление, впрочем, не всегда было характерно для человечества. Средневековые европейцы, наоборот, рассматривали города как островки безопасности в море насилия, бесконтрольно творящегося за пределами крепостных стен.