Как поправить Конституцию точечно, но основательно
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Валерий Зорькин не только руководит Конституционным судом (КС), но и регулярно выступает с концептуальными статьями и речами по различным аспектам вверенного ему конституционного права. Особая ценность этих выступлений заключается в том, что в них Зорькин нередко предвосхищает будущие решения своего суда по крайне важным вопросам.
Например, в 2005 г. он заявил, что трактовка Конституции может меняться в зависимости от исторических и политических обстоятельств, – и именно этим аргументом затем воспользовался КС, чтобы объяснить, почему утверждение губернаторов региональными парламентами, противоречившее Конституции в 1996 г., вдруг стало совершенно законным. А в мае 2015 г. Зорькин рассказал, в каких случаях Россия может не исполнять решения международных судов, – и всего через два месяца аналогичное постановление принял и КС.
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