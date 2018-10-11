Когда мигранты уезжают

Миграционный прирост населения России заметно снизился в 2018 г. и уже не восполняет его естественной убыли

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Миграционный прирост населения в России в последние годы существенно снизился и уже не восполняет его естественной убыли. Все больше граждан стран СНГ, составляющих 90% миграционного притока, рассматривают нашу страну как трамплин для последующего выезда в Европу и другие более удобные для проживания государства.

В свежем выпуске электронного журнала «Демоскоп weekly» демограф Екатерина Щербакова отметила значительное снижение притока населения от международной миграции: в первом полугодии 2018 г. прирост составил 75 400 человек, это на 26% ниже, чем за тот же период 2017 г. Данные Росстата за семь месяцев подтверждают тенденцию: официальная статистика зафиксировала прирост в 78 650 человек, это на 34,3% меньше, чем в январе – июле 2017 г. Впервые за несколько лет миграционный прирост не компенсировал естественной убыли населения.