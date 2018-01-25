Кто уезжает из России и кто в нее приезжает

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Рост населения России в последние годы, достигнутый преимущественно за счет притока мигрантов (даже в период кризиса 2014–2015 гг., по данным Росстата, он превышал 200 000 человек), не ведет к улучшению качества человеческого капитала. Напротив, рост явной и скрытой миграции высококвалифицированных россиян может затруднить будущий экономический рост из-за оттока за границу востребованных специалистов и их дальнейшего сосредоточения в столицах и мегаполисах.

Демографы Юлия Флоринская и Никита Мкртчян из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в статье «Квалифицированная миграция в России – баланс потерь и приобретений» проанализировали соотношение притока и оттока квалифицированной рабочей силы в России. По их расчетам, отток специалистов из нашей страны в последние годы растет. По данным Росстата, в 2011 г. из России в страны дальнего зарубежья выехали, снявшись с учета на родине, 12 348 россиян, из них с высшим образованием – 4868 (39,4%), в 2016 г. – 54 236 человек, из них с высшим образованием – 8377 (15,4%). Абсолютный рост числа выехавших и снижение доли специалистов достигнут за счет резкого роста эмиграции в Китай и другие азиатские страны.

С начала 2010-х гг. увеличилось число уехавших в традиционно привлекательные для эмигрантов США (с 1241 до 1437 человек), Германию (3236 и 3956 человек), в 3–4 раза выросло количество россиян, переехавших на постоянное жительство в соседние Латвию, Литву и Эстонию, а также в Финляндию. Доля эмигрировавших в развитые страны россиян с высшим образованием остается высокой и колеблется между 25–30 (государства Балтии) и 50% (Австралия, Канада, Франция). Данные Росстата не дают полного представления о масштабе утечки квалифицированных специалистов, отмечает Мкртчян: в статистику не попадают люди, сохранившие гражданство и регистрацию по месту жительства и уехавшие за границу на учебу и по временным контрактам.

Данные иностранных миграционных служб, приведенные в докладе КГИ «Эмиграция из России в конце ХХ – начале ХХI века», подтверждают тенденцию к росту числа россиян, уехавших жить в Европу. Далеко не все уезжают навсегда: многие едут учиться в магистратуре или получать ученую степень по специальностям, обучение по которым в нашей стране не ведется или стоит чрезмерно дорого, участвуют в международных программах научного обмена или занимаются научными исследованиями, поясняет Флоринская. Большинство считает свой отъезд временным и планирует вернуться домой с новыми навыками.

Правда, после возвращения на родину российские специалисты готовы работать только в столицах, где они могут обеспечить себе комфортную жизнь, достойный уровень медицины, образования для детей, отмечает Флоринская. Они не хотят возвращаться в провинцию, что грозит ростом диспропорций в развитии столиц и регионов.

Но все больше россиян, работающих и учащихся за границей, стремятся продлить свое пребывание там или остаться на постоянное жительство. Дело не только во внутриполитических изменениях, но и в опасениях, что не удастся найти в России работу по новой специальности, меньшей академической свободе и недружественной среде, полагает Флоринская.

Уехавших россиян замещают преимущественно уроженцы стран СНГ. Говорить о риске резкого снижения качества человеческого капитала пока не следует, считает Флоринская. Число уроженцев стран СНГ с высшим образованием, приехавших в Россию, с 2011 по 2016 г. выросло в 2,3 раза: с 40 761 до 94 660 человек, их доля – с 14 до 20,7%. В абсолютных цифрах это выше, чем отток квалифицированных специалистов из России, но возникают вопросы к качеству образования мигрантов и его востребованности в отечественной экономике.

По данным исследования Владимира Мукомеля из Института социологии РАН «Мигранты на российском рынке труда: занятость, мобильность, интенсивность и оплата труда» на основе опроса 8577 трудовых мигрантов в 2017 г., высшее и неполное высшее образование имели 19% респондентов (среди женщин-мигрантов – 26,5%). Однако проблема не только в том, что трудовые мигранты имеют более низкий уровень образования, чем россияне и отправившиеся за границу специалисты. Они изначально настроены на неквалифицированную работу, не предполагающую применения имеющихся у них знаний и навыков. По данным Мукомеля, из числа бывших работников здравоохранения продолжают трудиться в России в этой сфере лишь 22%, из работников образования – 8,5%. Бывшие врачи, учителя и специалисты уходят в торговлю, становятся рабочими, строителями, нянями, сиделками, домработницами, каждый третий мигрант с высшим образованием устраивается рабочим. Отчасти дело в том, что мигранты вынуждены соглашаться на ту работу, которую могут найти, но отчасти это институциональная проблема: для многих позиций в бюджетной, например, сфере требуется не только профильное образование, но и российский паспорт.