«Утечка мозгов» из России усилилась

Среди приезжающих доля образованных в два раза ниже, чем в среднем по стране

Большинство уехали из-за экономического кризиса после 2014 г., еще четверть – из-за недовольства политической ситуацией Андрей Гордеев / Ведомости

Интеллектуальная эмиграция из России в 2010-е гг. возросла, отмечается в мониторинге РАНХиГС со ссылкой на статистику зарубежных стран и результаты интервью с эмигрантами последних шести лет. По данным Росстата, от 30 до 70% эмигрантов в западные страны, в зависимости от страны, составляют люди с высшим образованием.

Около трети людей уезжают учиться в магистратуру или аспирантуру, около четверти – работать, причем половина тех, кто едет в Европу, – по «голубой карте» для квалифицированных специалистов. Третий по популярности путь – переезд в качестве члена семьи. Большинство уехало из-за экономического кризиса после 2014 г., еще четверть – из-за недовольства политической ситуацией.

Правда, возвращение в Россию не рассматривает лишь треть эмигрантов. Россияне активно эмигрируют не только в Германию, США и Израиль, как было в 1990-е гг., но и в Центральную, Южную и Северную Европу, Австралию. В целом образованных россиян за рубежом живет не более 800 000, в странах ОЭСР их меньше, чем образованных эмигрантов из Великобритании и Германии, отмечается в мониторинге.

А вот образованных иностранцев прибывает все меньше. Всего за 1992-2016 гг. в страну переехало более 9,1 млн мигрантов, что позволило существенно компенсировать естественную убыль населения. Но если в 1990-е гг. уровень образования иммигрантов в целом соответствовал российскому, то в 2010 г. оказался заметно ниже. Высшее или хотя бы незаконченное высшее образование в последние шесть лет имели 13-17% иммигрантов, в то время как среди россиян доля таких людей - 28% (по данным переписи населения 2010 г. среди лиц старше 15 лет).

Прибывающие молодые люди менее образованны, чем их старшие соотечественники, пишут авторы мониторинга, и пока это отвечает нуждам экономики: они работают там, где россияне не хотят. Но даже среди иммигрантов с высшим образованием треть работает на местах, которые не требуют никакой квалификации, а среди людей со средним специальным или профессиональным образованием таких и вовсе половина. Потенциал таких людей используется недостаточно, подчеркивают авторы.

В октябре 2016 г. эксперты КГИ опубликовали доклад, согласно которому, пережив колоссальную утечку умов в 90-е, Россия снова вошла в период роста эмиграции. Но тогда люди уезжали из разрушающейся экономики, а сейчас это происходит на фоне попыток ее диверсификации, отмечали авторы доклада «Эмиграция из России в конце XX – начале XXI века». Они подчеркивали, что для малонаселенной России эмиграция все более опасна из-за потерь демографического, социально-экономического и интеллектуального капитала.