Зачем президенту вышучивать госпропаганду

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Упоминание в военном контексте рая, мученичества и покаяния в России - это прямой выпад против насаждаемой официальной религиозности РИА Новости

Выступая на Валдайском форуме 18 октября, Владимир Путин рассказал собравшимся конец пока еще не существующего анекдота на тему ядерной войны. Напомню, как прозвучала фраза: «<...> мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют». Шутка, судя по общей реакции, удалась.

Жанр анекдота, в том числе политического, специфичен именно для советского периода, т. е. для коммунистической диктатуры в условиях холодной войны. В отличие от текста или рисунка анекдот существует только в устной форме, а потому может относительно безвредно распространяться. Техническая же трудность фиксации акта рассказывания делает анекдот не самым удачным предметом для доносительства. Это иногда связано и с содержанием. Если вы собрались написать донос на человека, который рассказал вам анекдот про Сталина, Хрущева, Брежнева, КГБ, политбюро и т. д., то вам, скорее всего, придется своей собственной рукой процитировать услышанное или уж, во всяком случае, признать, что анекдот вам известен, а ведь и то и другое при определенных обстоятельствах может быть поставлено вам же в вину. Так или иначе, но в послесталинские времена за анекдоты редко наказывали, они получили повсеместное распространение, а их содержание достигало исключительных высот остроумия и наблюдательности. По анекдотам можно было бы отслеживать общественные настроения, так как в них выражалось критическое самосознание общества, давалась та самая обратная связь, но советская власть в силу своей уникальной невменяемости и анекдоты игнорировала.