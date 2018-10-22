Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4679 от 22.10.2018 под заголовком: Чем анекдот отличается от скверного анекдота

Зачем президенту вышучивать госпропаганду

Философ Иван Микиртумов о том, почему смешение религиозности с милитаризмом — это скверный анекдот в устах Владимира Путина
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Выступая на Валдайском форуме 18 октября, Владимир Путин рассказал собравшимся конец пока еще не существующего анекдота на тему ядерной войны. Напомню, как прозвучала фраза: «<...> мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют». Шутка, судя по общей реакции, удалась.

Жанр анекдота, в том числе политического, специфичен именно для советского периода, т. е. для коммунистической диктатуры в условиях холодной войны. В отличие от текста или рисунка анекдот существует только в устной форме, а потому может относительно безвредно распространяться. Техническая же трудность фиксации акта рассказывания делает анекдот не самым удачным предметом для доносительства. Это иногда связано и с содержанием. Если вы собрались написать донос на человека, который рассказал вам анекдот про Сталина, Хрущева, Брежнева, КГБ, политбюро и т. д., то вам, скорее всего, придется своей собственной рукой процитировать услышанное или уж, во всяком случае, признать, что анекдот вам известен, а ведь и то и другое при определенных обстоятельствах может быть поставлено вам же в вину. Так или иначе, но в послесталинские времена за анекдоты редко наказывали, они получили повсеместное распространение, а их содержание достигало исключительных высот остроумия и наблюдательности. По анекдотам можно было бы отслеживать общественные настроения, так как в них выражалось критическое самосознание общества, давалась та самая обратная связь, но советская власть в силу своей уникальной невменяемости и анекдоты игнорировала.

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