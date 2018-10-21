Без договора о ракетах средней и меньшей дальности снова начнется гонка вооружений
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Президент Дональд Трамп объявил в воскресенье, что США выходят из советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Придется разрабатывать такие вооружения, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам и не скажут: «Давайте поумнеем, и никто не будет разрабатывать эти вооружения», – заявил Трамп (цитата по ТАСС). – Но если Россия делает это [нарушает договор] и Китай делает это, а мы соблюдаем [ДРСМД], это неприемлемо». Телеканал Fox News сообщил, что о выходе из ДРСМД официально объявит советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, начинающий в понедельник визит в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин планирует встретиться с Болтоном и что на их переговорах наверняка потребуются разъяснения американской стороны. Комментировать заявление Трампа он не стал, а замминистра иностранных дел России Сергей Рябков (передало «РИА Новости») назвал действия США топорными и грубыми и предупредил, что России ничего не останется, как принять ответные меры, в том числе военно-технического характера.
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