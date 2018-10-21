Политика

Новости

Песков прокомментировал слова Трампа о планах США выйти из договора о РСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) после последних заявлений Вашингтона наверняка будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», — сказал Песков «РИА Новости».

По данным агентства, Болтон уже прилетел в Россию. «Он находится в Москве, уже прибыл», — сообщил «РИА Новости» осведомленный дипломатический источник. В понедельник Болтон должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. У него также запланированы встречи с Путиным и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. По мнению американской стороны, Москва нарушает положения этого соглашения, МИД России назвал обвинения надуманными. О выходе США из договора о РСМД может в понедельник объявить Джон Болтон, сообщает телеканал Fox News.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

У каких стран есть ядерное оружие