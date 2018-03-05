Политика / Международные отношения

У каких стран есть ядерное оружие

5 марта 1970 года в силу вступил договор о нераспространении ядерного оружия
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