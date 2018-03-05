У каких стран есть ядерное оружие

National Nuclear Security Administration

Принято считать, что в мире де-факто существуют девять ядерных держав - США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. устанавливает, что ядерными державами де-юре признаются государства, осуществившие ядерный взрыв до 1 января 1967 г. – США, СССР/Россия, Великобритания, Франция и Китай. 16 июля 1945 г. в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико)

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