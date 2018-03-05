У каких стран есть ядерное оружие
5 марта 1970 года в силу вступил договор о нераспространении ядерного оружия
Принято считать, что в мире де-факто существуют девять ядерных держав - США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. устанавливает, что ядерными державами де-юре признаются государства, осуществившие ядерный взрыв до 1 января 1967 г. – США, СССР/Россия, Великобритания, Франция и Китай. 16 июля 1945 г. в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико)
1/9
В СССР первое испытание атомной бомбы – изделия РДС-1 – было проведено 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. После распада Советского Союза статус ядерной державы сохранила за собой Россия, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств
2/9
Великобритания стала третьей страной, самостоятельно разработавшей ядерное оружие. В период с 1952 по 1991 г. страна произвела 45 испытаний ядерного оружия. Великобритания обладает только одной из составляющих ядерной триады — баллистическими ракетами подводных лодок: в составе Королевского военно-морского флота имеются четыре атомные подлодки класса Vanguard, несущие по 16 баллистических ракет Trident II, сообщал ТАСС
3/9
Франция получила статус ядерной державы вслед за США, СССР и Великобританией после проведения в 1960 г. испытания первой французской ядерной бомбы в пустыне Сахара в Алжире. У страны насчитывается около 300 стратегических боезарядов, уточняет ТАСС. Основная ударная сила французских ВМС — четыре атомных подводных ракетоносца типа Triomphant
4/9
Китай осуществил первое ядерное испытание 16 октября 1964 г. Оно представляло собой атмосферный взрыв уранового устройства на испытательной башне. Мощность взрыва составила 22 килотонны. По подсчетам западных экспертов, программа обошлась КНР в $4,1 млрд, сообщало «РИА Новости»
5/9
Индия, Пакистан, Израиль и КНДР хоть и обладают ядерным оружием, к договору о его нераспространении не присоединились. Первое испытание ядерного оружия в Индии было проведено 8 мая 1974 г. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия и Пакистан наращивают ядерные запасы и активно работают над развитием ракетных систем
6/9
Пакистан в мае 1998 г. провел подземные испытания атомного оружия на полигоне Чагай Хиллз. По оценкам международных экспертов, в настоящее время ядерный арсенал Пакистана составляет 130–140 ядерных боеголовок, приводит данные ТАСС
7/9
Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие ядерного оружия в стране. По данным SIPRI, Израиль располагает примерно 80 ядерными боеголовками, 30 из которых – тактические ядерные заряды (авиабомбы свободного падения). Оставшиеся 50 боеголовок предназначены для установки на баллистические ракеты средней дальности Jericho II, указывает институт. Дизель-электрические подлодки типа «Долфин» ВМС Израиля (на фото) предположительно способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками
8/9
Эксперты подсчитали, что за всю историю ядерной программы КНДР произвела шесть подземных ядерных испытаний с 2006 по 2017 г. В сентябре 2017 г. Пхеньян провел свое шестое, самое мощное ядерное испытание. Ученые-атомщики Nuclear Note оценили ядерный потенциал КНДР в 10–20 боеголовок
9/9
Самые популярные галереи