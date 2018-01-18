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Эксперты оценили ядерный потенциал КНДР в 10–20 боеголовок

Северная Корея может располагать 10-20 ядерными боеголовками. К таким выводам пришли авторы статьи, опубликованной в специализированном издании ученых-атомщиков Nuclear Note. При этом КНДР могла произвести достаточно расщепляющихся материалов, чтобы произвести от 30 до 60 единиц ядерного оружия.

Мощность зарядов, которыми может располагать КНДР, эксперты оценивают в 10-20 килотонн. Именно такие образцы использовались в ходе испытаний, проводившихся Пхеньяном в 2013-2016 гг. Создание более мощных образцов (140-250 килотонн), испытания которых проводились в 2017 г., потребовало бы больше расщепляющихся материалов или водородного топлива.

Эксперты подсчитали, что за всю историю ядерной программы КНДР произвела шесть подземных ядерных испытаний с 2006 по 2017 г.