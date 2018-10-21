Трамп заявил о планах разорвать с Россией договор РСМД

О выходе США из договора о РСМД может в понедельник объявить советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон Юрий Смитюк / ТАСС

Президент США Дональд Трамп в субботу вечером заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). «Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения», — заявил Трамп (цитата Associated Press). Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого договора. При этом Трамп отметил, что новые разработки не будут вестись, если Россия и Китай согласятся заключить новое соглашение.

О выходе США из договора о РСМД может в понедельник объявить советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Россию. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник. Как отмечает британская газета The Guardian, на расторжении договора настаивал именно Болтон. Пентагон, по данным издания, считает необходимым сохранить соглашение. Болтон прибывает в Москву в воскресенье вечером, в понедельник он должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также у Болтона запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. После этого тема поднималась неоднократно. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

Позицию Трампа поддержал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, Россия превратила договор РСМД в насмешку. «Мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести ясный сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала», — приводит слова министра газета Financial Times. В то же время издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает, что Белый дом также рассматривает возможность выхода из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Документ был подписан в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, имеющихся у России и США. Он заменил договор СНВ-I, который был подписан в 1991 г. лидерами СССР и США. Договор СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 г., срок его действия истекает в 2021 г. По условиям он может быть продлен еще на пять лет по соглашению сторон.

МИД России с тревогой и осуждением воспринял заявления США о выходе из договора о РСМД, сказал «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он считает, что это шантаж со стороны США, с помощью которого Вашингтон пытается добиться от России уступок в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Рябков подчеркнул, что у США нет никаких оснований полагать, что Россия нарушает договор о РСМД. «Свои надуманные обвинения они так и не смогли за все эти годы подкрепить внятными объяснениями, по какой причине это делается», — добавил замминистра.

В марте прошлого года Пентагон впервые официально обвинил Россию в развертывании ракеты наземного базирования, которая, по мнению минобороны США, нарушает договор о РСМД и представляет опасность для НАТО. Кремль тогда отверг все обвинения, заявив, что Россия остается приверженной своим обязательствам.

Летом 2017 г. группа конгрессменов предложила Белому дому вывести США из договора о РСМД. Аналогичный проект подготовил и сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас). Администрация Трампа тогда не поддержала эту инициативу, заявив, что выход из договора может привести к началу полноценной гонки вооружений. Представители Пентагона и госдепартамента говорили, что соблюдение условий договора «находится в интересах национальной безопасности страны».

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