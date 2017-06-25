Politico узнала о предложении конгрессменов вывести США из договора о РСМД

В администрации Трампа опасаются, что это может привести к гонке вооружений

Советский ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер», уничтоженный в соответствии с договором о РСМД Антон Денисов / РИА Новости

Группа конгрессменов предложила Белому дому вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет газета Politico. Авторы инициативы обвинили Россию в нарушении его условий и считают нецелесообразным их дальнейшее соблюдение со стороны США. «С нашей стороны было бы безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник, помимо нас», — заявил председатель комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс, подготовивший соответствующий законопроект.

Аналогичный проект подготовил и сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас). Он предлагает официально зафиксировать нарушение Россией договора о РСМД, что позволит США выйти из соглашения. Документ также предполагает санкционировать передачу ракетных технологий союзникам Вашингтона.

Отмечается, что многие конгрессмены выступают против такого шага. «Внутри администрации Трампа затевается жесткое обсуждение, нужно ли выходить из еще одного международного договора. Этот договор с Россией является краеугольным в деле разоружения, запрещая целый класс ядерных ракет», — пишет издание.

В администрации президента Дональда Трампа считают, что выход из договора может привести к началу полноценной гонки вооружений. В Пентагоне и госдепартаменте заявили, что соблюдение условий договора «находится в интересах национальной безопасности страны». Ведомства призвали Москву «вернуться к полному выполнению положений этого соглашения».

Максим Стулов / Ведомости Ракетный комплекс «Искандер-М»

Россия в случае выхода США из договора о РМСД примет соответствующие меры, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. «Мы будем внимательно отслеживать действия наших коллег в конгрессе и будем делать выводы. Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры», — заявил Озеров (цитата по «РИА Новости»).

Россия не сторонница гонки вооружений, но выход США из договора о РСМД может привести к ней, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Конечно, мы не сторонники гонки вооружений, безусловно, но это может сподвигнуть», — сказал он. Швыткин отметил, что Росси не будет «сторонним наблюдателем в этом вопросе, будут тоже приняты соответствующие меры».

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. После этого тема поднималась неоднократно. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

В марте этого года Пентагон впервые официально обвинил Россию в развертывании ракеты наземного базирования, которая, по мнению минобороны США, нарушает договор о РСМД и представляет опасность для НАТО. До этого СМИ сообщали об этом только со ссылкой на неназванных чиновников из администрации президента США.

«Мы не согласны и отвергаем любые обвинения на этот счет, — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — В ситуации с Российской Федерацией и нашим евразийским геополитическим положением у нас совсем другая архитектура возможных угроз нашей безопасности. Тем не менее Россия все равно остается приверженной своим обязательствам».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова обсуждать возможность дальнейшего сокращения ядерных потенциалов. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что заявления Пентагона о нарушении Москвой договора о РСМД вызывают разочарование и не подкреплены доказательствами. По ее словам, Россия неоднократно просила Вашингтон уточнить, какие именно действия Москвы он расценивает как нарушение.