МИД назвал возможный выход США из договора о РСМД опасным шагом

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Россия отреагирует на планы США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), основываясь на конкретике, на основе эмоциональных порывов в таком вопросе действовать нельзя, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. «Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и дальше определяться», — сказал он ТАСС.
В воскресенье в Москву прибывает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, и МИД надеется услышать он него, что именно намерена предпринять американская сторона, добавил замминистра.
По мнению Рябкова, выход США из договора о РСМД был бы очень опасным шагом, который не встретит понимания в международном сообществе. МИД расценивает заявления Вашингтона как шантаж, с помощью которого США пытаются добиться от России уступок в сфере международной безопасности и ядерных вооружений. США толкнули на этот шаг неспособность и нежелание договариваться с Россией на разумной основе, добавил замминистра.
Рябков подчеркнул, что Россия со своей стороны строго соблюдает договор о РСМД. Более того, на протяжении многих лет Россия «проявляет терпение», указывая на «вопиющие нарушения этого договора со стороны самих США», подчеркнул замминистра.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого договора. О выходе США из договора о РСМД может в понедельник объявить Джон Болтон, сообщает американский телеканал Fox News.
Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. После этого тема поднималась неоднократно. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.
Путин – о возможности ядерной войны
Политика
Новости
Главный инженер завода пиротехники в Гатчине признал вину по делу о взрыве
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Главный инженер завода «Авангард» в Гатчине (Ленинградская область), задержанный по делу о взрыве на предприятии, полностью признал вину и сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР). Следователи направили документы в суд, они будут просить судью отправить обвиняемого под домашний арест.
В субботу главному инженеру предъявили обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет семь лет лишения свободы. Кроме того, подсудимому могут запретить в течение трех лет занимать определенные должности или заниматься какой-либо деятельностью.
По версии следствия, главный инженер допустил до производства пиротехники людей, не трудоустроенных на заводе и не имеющих необходимых допусков для ведения данных работ. Эти лица нарушили технологию производства, что и привело к взрыву. Имя обвиняемого СКР не называет. Согласно информации на сайте завода главным инженером является Станислав Черников.
Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. В результате взрыва погибли четыре человека.
Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области
ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники. На предприятии также производят кемпинговую мебель и металлические карнизы для окон. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.
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Оба летчика учебного самолета Л-39, упавшего 18 октября в Азовское море, погибли, найдены фрагменты их тел, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России. Обнаружены также обломки самолета, для их подъема в район крушения направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота с подъемным механизмом на борту.
После крушения сообщалось, что пилоты катапультировались, двое суток велась поисковая операция.
Самолет Л-39, выполнявший учебно-тренировочный полет в районе станицы Должанской в Краснодарском крае, потерпел крушение около пяти часов вечера в четверг. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
Учебный самолет Л-39 был разработан в Чехословакии и совершил первый полет в 1968 г. На нем по-прежнему проходят подготовку курсанты летных училищ России. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
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Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
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Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
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AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
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Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
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Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
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Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
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Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
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AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
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Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Во Владикавказе загорелся завод «Электроцинк», горение происходит в цеху электролиза цинка, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. В результате пожара есть пострадавшие, их число не уточняется.
Площадь пожара к десяти часам утра по московскому времени увеличилась до 4500 кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около четырех часов утра, пожарным пока не удается ликвидировать возгорание. В тушении пожара задействованы более 70 человек.
У завода обрушились кровля и часть стены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия. По предварительным данным, в здании находились емкости с серной кислотой, добавил собеседник агентства.
При тушении погиб один пожарный — Александр Ермаков, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления МЧС Юрия Землянского. Погибший пожарный был командиром отделения пожарно-спасательной части № 1, он осуществлял разведку на горящем заводе. Еще двое пожарных получили травмы. Пострадавших среди работников завода нет, все сотрудники, работавшие в ночную смену, были эвакуированы.
Следователи начали проверку по факту пожара, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее промышленное предприятие в Северной Осетии, говорится на сайте завода. Он производит и реализует цинк, свинец, серную кислоту. С декабря 2003 г. входит в состав Уральской горно-металлургической компании.
Политика
Новости
Главному инженеру гатчинского завода пиротехники предъявили обвинение
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Следователи предъявили обвинение главному инженеру гатчинского завода «Авангард», на котором в пятницу произошел взрыв. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Ленинградской области. Инженер обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — семь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
По версии следствия, главный инженер допустил к производству пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ. Указанные лица нарушили технологию производства, что и стало причиной взрыва, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Имя обвиняемого в сообщении Следственного комитета не приводится. Согласно информации на сайте завода, главным инженеров является Станислав Черников. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. В результате взрыва погибли четыре человека.
ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. На его базе организовано представительство компании «Русский фейерверк». Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.
Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области
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Операторы, которые стояли за связанными с Россией ботами, использовали инструменты американских стартапов, в том числе IFTTT Inc., для того, чтобы проводить в социальных сетях кампанию по дезинформации и вмешиваться таким образом в выборы в США, пишет Bloomberg.
Об этом, по данным агентства, свидетельствует обнародованный Twitter архив твитов, которые, по данным компании, были опубликованы с аккаунтов Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей». Из этих материалов, как указывает Bloomberg, следует, что аккаунты, связанные с «фабрикой троллей», пользовались услугами американских стартапов IFTTT, RoundTeam Inc. и Dlvr.it Inc. для того, чтобы автоматизировать и максимально широко распространить свои сообщения.
Например, базирующаяся в Сан-Франциско компания IFTTT, как поясняет агентство, позволяет пользователям подключаться к различным приложениям и автоматически публиковать свой контент на нескольких сервисах. Наиболее активно связанные с Россией боты пользовались услугами IFTTT в конце прошлого года и в начале этого года, отмечает Bloomberg.
Соучредитель IFTTT Линден Тиббетс сообщил агентству, что компания активно изучает опубликованные Twitter данные. По его словам, из 4600 аккаунтов, упоминающихся в расследовании сети микроблогов, 256 использовали услуги IFTTT. Представитель Twitter от комментариев отказался.
В феврале этого года США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Обвинения были выдвинуты против бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, — это Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным.
В пятницу, 19 октября, минюст США предъявил обвинения еще одной россиянке — 44-летней Елене Хусяйновой. Она обвиняется в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября.
По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
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Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
8/29
Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
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Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
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Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
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Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
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Директор Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить Алексея Навального на полиграфе и заявил, что оппозиционер ответит за «свою ложь». «Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф», — сказал Золотов корреспонденту «Коммерсанта».
В сентябре Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль. «Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал директор Росгвардии. Он обвинил Навального в клевете и заявил, что «в офицерской среде не принято просто так прощать это».
Навальный в это время отбывал административный арест. Он ответил Золотову только 18 октября, после выхода из спецприемника. Политик предложил директору Росгвардии провести дебаты на любом федеральном или на YouTube-канале. Навальный отметил, что не отказывается от своего мнения и считает Золотова вором.
Золотов отклонил предложение Навального, заявив, что он «его приглашал на другое». Росгвардия в свою очередь обвинила политика в самопиаре во время трагедии (18 октября было объявлено днем траура в Керчи, где 21 человек погиб в результате нападения на колледж).
Все административные аресты Алексея Навального
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
24 сентября оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста. В 2011-2018 гг. его приговаривали к административным арестам 10 раз, всего он провел в спецприемнике 192 дня
1/11
Денис Абрамов / Ведомости
В 2011 г. Навальный был арестован на 15 суток после выступления 5 декабря 2011 г. на согласованном с властями оппозиционном митинге против фальсификации итогов выборов
2/11
Sergey Ponomarev / AP
В мае 2012 г. Навальный получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции после того, как 9 мая его задержали у метро «Баррикадная» на «народных гуляниях»
3/11
Денис Абрамов / Ведомости
В феврале 2014 г. Навальный был признан виновным в неисполнении законного требования сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) во время акции в поддержку осужденных по «болотному делу», суд приговорил его к семи суткам административного ареста
4/11
Филипп Киреев / ТАСС
В феврале 2015 г. Навальный арестован на 15 суток за раздачу листовок в метро, когда он агитировал за марш «Весна»
5/11
Evgeny Feldman for Alexey Navalny's campaign photo via AP
В марте 2017 г. Навальный был арестован на 15 суток за сопротивление полицейским на антикоррупционной акции в центре Москвы
6/11
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В июне 2017 г. политик был арестован на 30 суток – за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Позже Мосгорсуд смягчил административный арест до 25 суток
7/11
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В октябре 2017 г. Симоновский райсуд Москвы отправил Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Из-за этого он не смог попасть на несогласованную встречу с петербуржцами на Марсовом поле 7 октября, приуроченную к 65-летию президента
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
15 мая 2018 г. Тверской районный суд назначил Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции 5 мая (на фото). На политика был составлен протокол за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий и неповиновение полицейскому. По первому нарушению Навальный был арестован на 30 суток, по второму – на 15. Сроки административного ареста не суммировались
9/11
Vasily MAXIMOV / AFP
В августе 2018 г. Навальный был вновь арестован на 30 суток за повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия. Административный протокол в отношении Навального был составлен за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января 2018 г. Из-за ареста Навальный пропустил акции против пенсионной реформы
10/11
Дмитрий Серебряков / ТАСС
24 сентября Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста – за публикацию анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа
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Росгвардия предложила обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Суть предложения в следующем: если владельцы оружия берут его с собой в поездку более чем на трое суток, то они в течение трех рабочих дней должны сообщить в Росгвардию о своем фактическом местонахождении. Эта мера позволит обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения, говорится в пояснительной записке к документу.
В проект постановления также включены положения, позволяющие перевозить оружие воздушным транспортом без получения разрешения от Росгвардии.Кроме того, граждане смогут передавать оружие работникам подразделений транспортной безопасности для перевозки самолетом.
Предложения ужесточить правила хранения оружия появились после нападения на колледж в Керчи, где 17 октября произошли взрыв и стрельба. По данным следствия, нападение совершил один из студентов учебного заведения, 18-летний Владислав Росляков. После случившегося он покончил с собой, его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа. На момент публикации было известно о 21 погибшем, несколько десятков человек пострадали.
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17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, по данным следствия, студент колледжа Владислав Росляков. Количество погибших в результате массового убийства увеличилось до 21 человека, сообщили в Минздраве. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур
В прошлый раз вопрос о хранении оружия в поездках поднимался Росгвардией после массового убийства в Тверской области в июне 2017 г. Тогда 45-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения застрелил девятерых своих знакомых. Было установлено, что стрелявший был законным владельцем охотничьего ружья, из которого он стрелял, но хранил он его на своем дачном участке с нарушением требований.
После этого инцидента Росгвардия организовала «комплекс профилактических мероприятий», направленных на работу с владельцами оружия, которые берут его с собой в поездки. Какие именно мероприятия проводились, не уточнялось.
Политика
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Ищенко рассказал о предложениях отказаться от выборов в обмен на высокий пост
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Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко рассказал, что ему поступали предложения отказаться от участия в выборах в обмен на должность вице-губернатора региона. «Были такие предложения: давай, ты снимешься с выборов, за это получишь должность, еще что-то», — цитирует Ищенко «Интерфакс».
По словам коммуниста, эти предложения поступали «со стороны, через какие-то sms-ки». Ищенко предположил, что это делалось, чтобы потом уличить его в готовности променять участие в выборах на высокий пост и использовать это против него. Кандидат от КПРФ добавил, что намерен участвовать в выборах и не будет «размениваться на вице-губернатора или еще какую-то должность».
Ранее Ищенко опровергал информацию о том, что он получал подобные предложения. Сообщения о том, что ему предложили обменять участие в выборах на должность, коммунист называл информационным вбросом.
О том, что администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в выборах, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации, и человек в окружении Ищенко.
В Приморье 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора (в первом туре 9 сентября победитель не определился), но их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Врио главы региона до выборов назначен Олег Кожемяко. Он намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко
Андрей Оглезнев / Амурская правда
Президент Владимир Путин назначил Олег Кожемяко врио губернатора Приморья и одобрил его идею участвовать в новых выборах руководителя региона. Жизненный путь Кожемяко и его самые яркие образы – в фотогалерее «Ведомостей»
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instagram.com/kozhemiako.oleg
Кожемяко родился в Приморье и в 1992 г. окончил Дальневосточный коммерческий институт, который находится во Владивостоке. Первое место работы Кожемяко - мастер на Приморской ГРЭС. Затем он стал заниматься предпринимательской деятельностью и в конце 80-х годов запустил цветочный бизнес
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Влдаимир Саяпин / ТАСС
В 90-е он стал заниматься рыбным бизнесом: его производственно-пищевое объединение стало основным акционером приморского рыбодобывающего предприятия «Преображенская база тралового флота», а сам он возглавил совет директоров этой компании. В июле 2018 г. его семья - жена, сестра и сын - вышла из этого бизнеса
На фото: Кожемяко (слева) знакомит председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко с продукцией «Преображенской базы тралового флота». Последний был главой Приморского края с 1993 по 2001 г.
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Игорь Буймистров / ТАСС
Свою политическую карьеру Кожемяко начал тоже в Приморском крае - сначала он был избран в законодательное собрание региона, а затем стал представителем края в Совете Федерации
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Первые свои губернаторские выборы Кожемяко проиграл - он занял третье место на голосовании в Камчатской области в 2004 г., набрав всего 14,14% На фото: предвыборная агитация Кожемяко на выборах в Камчатской области
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Вячеслав Мурашко / ТАСС
Кожемяко - абсолютный лидер по количеству регионов, которые он возглавлял. До Приморского края он руководил Корякией, Амурской областью и Сахалином На фото: Кожемяко (второй справа) в должности губернатора Корякии в поселке Корф Олюторского района инспектирует процесс подготовки региона к отопительному сезону
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Алексей Дружинин / ТАСС
Сахалинскую область Кожемяко возглавил в 2015 г. после того, как ушел в отставку из-за утраты доверия обвиненный в коррупции Александр Хорошавин
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Сергей Красноухов / ТАСС
Кожемяко в октябре 2015 г. во время осмотра подтопленных домов на Сахалине. На остров тогда обрушился сильный ураган, на юге в течение ночи выпало около 40% месячной нормы осадков
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Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Кожемяко - любитель мотоциклов. В его декларации значится Harley-Davidson XL883N
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Сергей Красноухов/ТАСС
Новый врио главы Приморья - любитель здорового образа жизни. Он купается в проруби, занимается различными видами спорта, соблюдает пост
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Кожемяко – не бедный человек. Он вошел в десятку губернаторов, получивших наибольший доход по итогам 2017 г. Он заработал 25,24 млн руб., задекларировал участок площадью 45 000 кв. м и четыре жилых дома На фото: Кожемяко в должности губернатора Сахалина на церемонии открытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» в 2016 году
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В связи с тем, что сейчас на Лубянской площади идут строительные работы по созданию сквера, власти Москвы предложили перенести акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» на проспект Академика Сахарова и провести ее у «Стены скорби». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа Москвы.
«Никаких препятствий для проведения акции в этом году нет, кроме объективных причин в виде ремонтно-строительных работ в сквере у Соловецкого камня», — сказали в префектуре. Строительные работы не позволят обеспечить достаточный контроль за соблюдением безопасности, пояснила пресс-служба.
Акция «Возвращение имен» ежегодно на протяжении последних 11 лет проводится на Лубянке 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. В этот день все желающие в течение 12 часов читают имена расстрелянных в Москве политических заключенных. Местом проведения акции была выбрана Лубянская площадь, потому что там установлен старейший в России памятник жертвам политических репрессий в СССР — Соловецкий камень.
Акцию проводит международная организация «Мемориал». В пятницу правозащитники сообщили, что московские власти пытаются сорвать мероприятие, отозвав разрешение на его проведение. Как следует из заявления «Мемориала», все необходимые разрешения на проведение акции были получены, однако, несмотря на это, 19 октября московская мэрия запретила проводить мероприятие на Лубянке. Перенос акции на проспект Сахарова «Мемориал» считает неприемлемым.
Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади. 2017 год
Андрей Гордеев / Ведомости
В канун Дня памяти жертв политических репрессий на Лубянской площади у Соловецкого камня проходит акция «Возвращение имен»
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Андрей Гордеев / Ведомости
С 10 утра до 22 часов вечера, сменяя друг друга, на площади читают имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора
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Андрей Гордеев / Ведомости
Организаторы раздают участникам листки с именами и подробностями жизни лишь некоторых людей, которые были казнены в 1937–1938 гг.
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Андрей Гордеев / Ведомости
Участники акции
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Андрей Гордеев / Ведомости
Участники акции
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Андрей Гордеев / Ведомости
Участники акции
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Андрей Гордеев / Ведомости
Участники акции
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Андрей Гордеев / Ведомости
Участники акции
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Андрей Гордеев / Ведомости
В этом году акции исполнится 10 лет
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Андрей Гордеев / Ведомости
За годы террора только в Москве было расстреляно более 40 000 человек
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Власти США продолжают пугать мировую общественность «российскими хакерами и блогерами» и в продолжение этой клеветнической кампании обвинили россиянку Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в выборы. Об этом говорится в комментарии замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.
Целью проводимой США кампании, по мнению МИДа, является «стремление некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию». В Москве понимают, что Вашингтон таким образом фабрикует предлог для введения новых санкций, добавил Рябков.
В пятницу минюст США обвинил 44-летнюю Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября. Это первое обвинение, предъявленное россиянам в связи с вмешательством в новые выборы.
По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался российским бизнесменом Евгением Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.