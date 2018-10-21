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МИД назвал возможный выход США из договора о РСМД опасным шагом

Россия отреагирует на планы США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), основываясь на конкретике, на основе эмоциональных порывов в таком вопросе действовать нельзя, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. «Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и дальше определяться», — сказал он ТАСС.

В воскресенье в Москву прибывает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, и МИД надеется услышать он него, что именно намерена предпринять американская сторона, добавил замминистра.

По мнению Рябкова, выход США из договора о РСМД был бы очень опасным шагом, который не встретит понимания в международном сообществе. МИД расценивает заявления Вашингтона как шантаж, с помощью которого США пытаются добиться от России уступок в сфере международной безопасности и ядерных вооружений. США толкнули на этот шаг неспособность и нежелание договариваться с Россией на разумной основе, добавил замминистра.

Рябков подчеркнул, что Россия со своей стороны строго соблюдает договор о РСМД. Более того, на протяжении многих лет Россия «проявляет терпение», указывая на «вопиющие нарушения этого договора со стороны самих США», подчеркнул замминистра.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого договора. О выходе США из договора о РСМД может в понедельник объявить Джон Болтон, сообщает американский телеканал Fox News.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. После этого тема поднималась неоднократно. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

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