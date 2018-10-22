Что надо и что не надо менять в Конституции
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декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, участник Конституционного совещания 1993 г.
В недавней статье председателя Конституционного суда Валерия Зорькина «Буква и дух Конституции» есть один тезис, с которым надо согласиться и всячески поддержать: нет никаких показаний к радикальной смене конституционной модели. Каждый раз, когда в стране возникают и не находят разрешения социально-политические противоречия, общество обращается к идеям преобразования конституционного устройства России. Да, новая конституция – это символ принципиального разрыва с прошлым, но будущее требует дать ясный и четкий ответ на вопрос: что нас не устраивает в действующей конституции, что и как предлагается изменить, а что необходимо сохранить, отстоять в грядущих политических битвах. Точечные изменения Конституции возможны и полезны, но не те, которые предлагает Зорькин.
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