Что надо и что не надо менять в Конституции

Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Что надо и не надо менять в Конституции

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Действующая Конституция скроена для нашего общества в разумной мере «на вырост» Елизавета Аксенова / Ведомости

декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, участник Конституционного совещания 1993 г.

В недавней статье председателя Конституционного суда Валерия Зорькина «Буква и дух Конституции» есть один тезис, с которым надо согласиться и всячески поддержать: нет никаких показаний к радикальной смене конституционной модели. Каждый раз, когда в стране возникают и не находят разрешения социально-политические противоречия, общество обращается к идеям преобразования конституционного устройства России. Да, новая конституция – это символ принципиального разрыва с прошлым, но будущее требует дать ясный и четкий ответ на вопрос: что нас не устраивает в действующей конституции, что и как предлагается изменить, а что необходимо сохранить, отстоять в грядущих политических битвах. Точечные изменения Конституции возможны и полезны, но не те, которые предлагает Зорькин.