Так ли нам нужны райские яблоки

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Питер Пауль Рубенс

Угроза ядерной войны, которая была вполне реальна для жителей СССР, США, Европы в 1960–1980-х гг., давно забылась. Люди, родившиеся после окончания холодной войны, даже не могут себе представить, насколько актуальной, связанной с повседневной жизнью эта тема была еще даже для школьников в 1980-е гг. И вот сегодня Владимир Путин зачем-то публично рассуждает о мученической смерти в результате ядерной войны.

Сказанные им в четверг на Валдайском форуме в Сочи слова об итогах ядерной войны: «Мы жертва агрессии. Мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют» – уже широко растиражировали и прокомментировали. Но, видимо, недостаточно или не так. Потому что в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с пояснениями: мол, эти слова – аллегория.