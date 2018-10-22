Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Вещь недели Райские яблоки

Так ли нам нужны райские яблоки

В устах Владимира Путина слова о мученической смерти имеют не один смысл
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Угроза ядерной войны, которая была вполне реальна для жителей СССР, США, Европы в 1960–1980-х гг., давно забылась. Люди, родившиеся после окончания холодной войны, даже не могут себе представить, насколько актуальной, связанной с повседневной жизнью эта тема была еще даже для школьников в 1980-е гг. И вот сегодня Владимир Путин зачем-то публично рассуждает о мученической смерти в результате ядерной войны.

Сказанные им в четверг на Валдайском форуме в Сочи слова об итогах ядерной войны: «Мы жертва агрессии. Мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют» – уже широко растиражировали и прокомментировали. Но, видимо, недостаточно или не так. Потому что в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с пояснениями: мол, эти слова – аллегория.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике