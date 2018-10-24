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Статья опубликована в № 4682 от 25.10.2018 под заголовком: Как выглядят суды глазами людей

Как выглядят российские суды в глазах людей

Социолог Екатерина Ходжаева о том, почему суды вызывают у не юристов ощущение страха
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Опросы российского общественного мнения показывают, что люди либо негативно оценивают российский суд (двое из пяти), либо ничего не знают о нем (каждый третий). Только каждый четвертый в августе 2018 г. положительно оценил российские суды и судей. Однако высказанное мнение не основано на личном опыте: двое из трех опрошенных никогда не были в суде.

Тем не менее преодолевать негативное отношение людей к судам необходимо. Появление с июня 2018 г. судов присяжных на уровне районных судов предполагает активное вовлечение граждан в их работу. Самая сложная проблема при проведении таких судов – это собрать коллегию и обеспечить явку присяжных. Без позитивного отношения граждан к судам и судопроизводству сделать это будет очень сложно.

С февраля по июнь 2018 г. в четырех регионах страны (Свердловская и Воронежская обл., Пермский край и Санкт-Петербург) прошли наблюдения в районных и мировых судах в рамках проекта Центра правовых программ Леонида Никитинского при поддержке программы президентских грантов. Эти наблюдения проводились под кураторством региональных уполномоченных по правам человека и при согласовании с судейским сообществом. Основной задачей этого проекта было понять, насколько суды открыты и доступны для людей и какие оценки дают судам и судебным заседаниям люди, не являющиеся участниками процесса и сторонами по делу. Цель оценить юридические и профессиональные аспекты работы судей не преследовалась, именно поэтому волонтерами привлекались и не юристы.

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