Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4683 от 26.10.2018 под заголовком: Цифра недели 11%

Почему беспрецедентному росту зарплат стоит порадоваться и забыть о нем

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11% – такими «беспрецедентными», по словам министра труда Максима Топилина, темпами выросли зарплаты в России за первые восемь месяцев 2018 г. Министр имел в виду рост номинальных зарплат за январь – август 2018 г. в годовом выражении, пояснил представитель Минтруда. Реальные же зарплаты – за вычетом инфляции – за этот период увеличились на 8,4%.

Что хотел сказать министр, обнародовав этот показатель? Рекордными такие темпы не назовешь: минимально за десятилетие номинальные зарплаты выросли в январе – августе кризисного 2015 года – на 5,6%. До 2014 г. они росли двузначными темпами, а в 2008 г. – на 28,7% в годовом выражении. Реальные зарплаты растут хоть и ощутимо на фоне провала на 8,9% в январе – августе 2015 г. и минимального роста в следующие два года, но тоже не «беспрецедентно»: например, за январь – август 2008 г. они увеличились на 12,8%.

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