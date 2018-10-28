Чем налоговая система отличается от рояля

И то, и то можно настраивать бесконечно, но налоговая система от бесконечных изменений только расстроится

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Чиновники всерьез взялись за изменение налогов. Не успев пообещать ограничиться повышением НДС и налоговым маневром в нефтяной отрасли (плюс еще некоторый тюнинг), они вовсю принялись обсуждать настройку налоговой системы. Запустил дискуссию помощник президента Андрей Белоусов, предложивший добрать с металлургических, горнодобывающих и химических компаний налоги с полученных ими, как он считает, сверхдоходов. Правительство идею вроде отвергло, но тоже предложило бизнесу делиться: финансировать госпроекты не через бюджет, а сразу мимо кассы и напрямую. Впрочем, как оказалось, отвергло не до конца и ненадолго.

До 30 ноября министерства должны представить в правительство методику оценки фискальной нагрузки на промышленные предприятия в зависимости от доли добавленной стоимости в их продукции. Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Козак, говорится в протоколе, с которым ознакомились «Ведомости» (см. статью на стр. 05). А к 1 марта 2019 г. на основе этой методики чиновники должны сопоставить нагрузку на добывающие и другие отрасли промышленности.