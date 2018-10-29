Соседство палача и его жертвы

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Восстановление памяти жертв репрессий – тяжелейший труд, который требует сочетать большие масштабы работы с крайней щепетильностью и ювелирной точностью. Новые памятники – это и новые вопросы: могут ли имена невинных жертв террора соседствовать с именами их палачей, которые затем были уничтожены безжалостной машиной, ими же и запущенной?

День памяти жертв политических репрессий и связанные с ним траурные мероприятия возобновили дискуссию о методах мемориализации пострадавших в годы террора, возможности и необходимости разделять погибших в зависимости от их биографии и личного участия в репрессиях. В октябре 2018 г. общество «Мемориал», ведущее масштабную работу по восстановлению памяти жертв политического террора, объявило об открытии 27 октября Стены памяти на подмосковном полигоне Коммунарка, где было похоронено более 6600 человек, расстрелянных в 1937–1941 гг. по приговорам судов и внесудебных органов. Их имена, выявленные по расстрельным спискам в архивах ФСБ, были в алфавитном порядке занесены на Стену памяти. Открытие нового монумента жертвам репрессий вызвало скандал. Сообщество «Бессмертный барак», объединяющее в Facebook потомков погибших и репрессированных в годы террора, возмутилось соседством в списках расстрелянных в Коммунарке жертв и их палачей. Среди нескольких тысяч имен погибших в годы террора оказалось несколько имен сотрудников ОГПУ/НКВД, которые были активными участниками и исполнителями репрессий, пытали подследственных и казнили «признавших вину», а вскоре и сами были уничтожены безжалостной репрессивной машиной, которую они создали. На фото мемориала в Коммунарке можно увидеть имена даже тех, кого прокуратура и суд впоследствии признали не подлежащими реабилитации из-за участия в массовых нарушениях законности: первого наркома внутренних дел Генриха Ягоды, заместителя Николая Ежова Леонида Заковского, одного из организаторов массовых расстрелов в печально известном Сандармохе.