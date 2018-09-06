Террор, проверенный временем
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Печальный юбилей решения о развертывании красного террора заставляет задуматься о масштабах государственного устрашения, последствиях репрессий в общественном сознании. Недостаточное осознание феномена террора влияет на умонастроения людей и укрепляет безнаказанность спецслужб и их добровольных помощников.
В первые месяцы советской власти масштабы репрессий зависели от обстановки и личных особенностей руководителей местной власти и ВЧК. Неудачи на фронтах разгоравшейся Гражданской войны вызвали ужесточение карательных мер. Убийство председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого и покушение на лидера большевиков Владимира Ленина в один день – 30 августа 1918 г. – ускорили принятие Совнаркомом 100 лет назад, 5 сентября 1918 г., постановления «О красном терроре».
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