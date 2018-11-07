Стоит ли президентам встречаться в разгар кризиса
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Изменение формата переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в Париже и перенос «нормальной двусторонней встречи», как ее анонсировала инициировавшая переговоры Москва, на более поздний срок выгодны обеим сторонам: переговоры скорее всего не оправдали бы ожиданий.
Формат встречи начал меняться вскоре после объявления о ней в конце октября во время визита в Москву помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона: Путин предложил назначить ее на 11 ноября, Болтон предложение принял. Через несколько дней Трамп назвал встречу лишь «вероятной», потом Болтон сообщил, что если она состоится, то будет «краткой». Наконец, 5 ноября Трамп заявил, что встречи в Париже скорее всего не будет вовсе и что с Путиным он, по всей видимости, встретится уже в конце ноября в Аргентине на саммите G20. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, полноценных переговоров не будет из-за обилия официальных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, но два лидера встретятся «на ногах». По версии источников «Коммерсанта», формат встречи изменился из-за амбиций французского президента Эмманюэля Макрона, опасавшегося, что саммит Путина и Трампа заслонит торжества по случаю окончания Первой мировой войны и фигуру самого Макрона как их устроителя.
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