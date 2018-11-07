Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4690 от 07.11.2018 под заголовком: Цифра недели 20 минут

20 минут на деанонимизацию

Новые правила идентификации пользователей мессенджеров не решают проблем правоохранительных органов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

20 минут отводят операторам связи новые правила идентификации пользователей мессенджеров на то, чтобы дать ответ, нашли ли они в своих базах нужного абонента. Так, через номер мобильного по задумке авторов этих правил из Минкомсвязи можно идентифицировать пользователя мессенджера.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства – необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», – разъяснял глава Роскомнадзора Александр Жаров (цитата по «Известиям»).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике