Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4690 от 07.11.2018 под заголовком: Цифра недели 20 минут
20 минут на деанонимизацию
Новые правила идентификации пользователей мессенджеров не решают проблем правоохранительных органов
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20 минут отводят операторам связи новые правила идентификации пользователей мессенджеров на то, чтобы дать ответ, нашли ли они в своих базах нужного абонента. Так, через номер мобильного по задумке авторов этих правил из Минкомсвязи можно идентифицировать пользователя мессенджера.
«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства – необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», – разъяснял глава Роскомнадзора Александр Жаров (цитата по «Известиям»).
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