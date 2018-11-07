20 минут на деанонимизацию

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20 минут отводят операторам связи новые правила идентификации пользователей мессенджеров на то, чтобы дать ответ, нашли ли они в своих базах нужного абонента. Так, через номер мобильного по задумке авторов этих правил из Минкомсвязи можно идентифицировать пользователя мессенджера.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства – необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», – разъяснял глава Роскомнадзора Александр Жаров (цитата по «Известиям»).