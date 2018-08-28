Как отличаются идеальный и реальный мир Павла Дурова
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров славен тем, что, даже идя на уступки властям, умеет представить дело так, что и дальше будет выглядеть борцом за права пользователей. Это талант.
Пользоваться этим талантом ему приходится все чаще – только в идеальном мире у либертарианца Дурова получится построить огромный интернет-сервис, который живет совершенно независимо от государства. Только в идеальном мире Дуров может и дальше просто выкладывать картинки с милой собакой в ответ на очередное требование спецслужб сдать данные пользователей.
В реальном мире Дуров столкнется с блокировкой Telegram в России, Иране и Индонезии, публичными обвинениями властей в пособничестве террористам, с заведенным против него лично уголовным делом в Иране (позднее оно было закрыто). Поэтому Дуров напишет письмо министру коммуникаций Индонезии с предложением о сотрудничестве и, видимо, договорится с спецслужбами Ирана, чтобы мессенджер и дальше мог работать в этой стране.
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