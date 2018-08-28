Как отличаются идеальный и реальный мир Павла Дурова

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

Даже идя на уступки властям, основатель Telegram представляет себя как защитника прав пользователей

Обращения от российских правоохранительных органов мы не рассматриваем <...> Поэтому продолжаем сопротивление Павел Дуров, основатель Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров славен тем, что, даже идя на уступки властям, умеет представить дело так, что и дальше будет выглядеть борцом за права пользователей. Это талант.

Пользоваться этим талантом ему приходится все чаще – только в идеальном мире у либертарианца Дурова получится построить огромный интернет-сервис, который живет совершенно независимо от государства. Только в идеальном мире Дуров может и дальше просто выкладывать картинки с милой собакой в ответ на очередное требование спецслужб сдать данные пользователей.

В реальном мире Дуров столкнется с блокировкой Telegram в России, Иране и Индонезии, публичными обвинениями властей в пособничестве террористам, с заведенным против него лично уголовным делом в Иране (позднее оно было закрыто). Поэтому Дуров напишет письмо министру коммуникаций Индонезии с предложением о сотрудничестве и, видимо, договорится с спецслужбами Ирана, чтобы мессенджер и дальше мог работать в этой стране.