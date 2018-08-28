Дуров обещает не раскрывать российским властям данные о пользователях Telegram

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Telegram в России находится вне закона... В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», – заявил основатель мессенджера Павел Дуров instagram.com/durov

Мессенджер Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, в первую очередь их IP-адрес и номер телефона. Но для России сделано исключение – отечественным спецслужбам мессенджер не собирается раскрывать данные о пользователях.

«В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда, – написал в своем телеграм-канале основатель Telegram Павел Дуров. – Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды».

Обращения от российских спецслужб Telegram рассматривать не будет, пообещал Дуров. Поэтому он не считает, что новые меры могут привести к прекращению блокировки Telegram. «В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное – доступ к сообщениям, причем всех пользователей, – написал он. – Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России. Поэтому продолжаем сопротивление».