История Telegram как универсальный конфликт

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Обсуждая попытки Роскомнадзора (РКН) блокировать Telegram, комментаторы по большей части фокусируются на локальности проблемы. В давлении властей на мессенджер видят продолжение тренда на самоизоляцию России от остального мира. Однако ситуация, которую мы наблюдаем вокруг попыток исполнения закона Яровой и передачи спецслужбам так называемых ключей шифрования, свойственна не только нашей стране. На самом деле теперь и наше общество активно подключилось к общемировой дискуссии о том, что важнее – конфиденциальность или безо­пасность.

Начиная с лондонских погромов августа 2011 г. возможность и необходимость доступа спецслужб к зашифрованным данным мессенджеров – одна из самых горячих тем дебатов по обе стороны Атлантики. Напомню, что семь лет назад в Лондоне банды подростков координировали свои действия через BlackBerry Messenger (BBM), сообщения в котором зашифрованы таким образом, что нельзя отследить их источник. После погромов со стороны британских властей звучали требования либо вообще отключить BBM на всей территории страны, либо передать ключи шифрования полиции, чтобы последняя могла эффективнее предотвращать преступления. Тогда и аргументы, и даже прозвучавшие аллегории были теми же самыми, что и в истории с Telegram, ФСБ и РКН. Например, сравнение мессенджера с доходным домом, где в одной из квартир засели террористы, а хозяин отказывается передать ключи от нее полиции.