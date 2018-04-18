Государство против Telegram

Массированное и неизбирательное блокирование на территории России иностранных IP-адресов с целью перекрыть пользователям доступ к мессенджеру Telegram беспрецедентно и напоминает ковровые бомбардировки. И для Роскомнадзора, и для Telegram победа в этой кибервойне – дело принципа, но если государство отрабатывает на мессенджере методы силовой борьбы с нелояльными ресурсами, то пользователи массово учатся обходить ограничения: победа государства может оказаться пирровой.

К исходу первых суток Роскомнадзор заблокировал около 19,4 млн IP-адресов, включая облачные IP-адреса Amazon и Google, куда мессенджер мигрировал после блокировки собственных IP. Сам Telegram продолжает функционировать даже без индивидуальных средств защиты вроде VPN и прокси (теперь эти слова знает куда больше россиян, чем месяц назад), зато пострадали сотни компаний, работавших на иностранном хостинге. Представители отдельных случайно попавших под блокировку сервисов уже заявили о готовности подать в суд на регулятора: показательное наступление государства стоит им денег и репутации. Предупреждая иски, Роскомнадзор открыл горячую линию для приема жалоб на неправомерную блокировку, а группа «Агора», представляющая Telegram в суде, пообещала правовую поддержку пострадавшим от действий Роскомнадзора.

Одновременно Роскомнадзор открыл второй фронт, запустив рассылку владельцам прокси-серверов и VPN-сетей предупреждений о возможной блокировке «за призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности». Речь идет о прежде не применявшемся законе 2017 г. о запрете предоставления доступа к запрещенным сайтам. Интерес к механизмам обхода блокировок в эти дни вырос, отмечают представители прокси-ресурсов. Вырос и интерес к Telegram: сервис TGStat сообщил о росте на 17% числа просмотров русскоязычных Telegram-каналов и 270 000 новых подписок в первые сутки блокировки.

Беспрецедентная война государства с мессенджером впечатляет не только масштабом блокировок, но и масштабом злорадства немалой части пользователей, вдохновленных самим фактом пока краткосрочного, но успешного сопротивления силовой акции государства. Для Роскомнадзора это только разведка боем, попытка в полевых условиях вычислить пределы устойчивости сопротивляющихся ресурсов и границы терпения пользователей, их готовности сменить мессенджер или обратиться в суд, рассуждает Михаил Брауде-Золотарев из РАНХиГС. А там могут активизироваться и сторонники «великого русского файервола». Но исход битвы неочевиден: чем больше иностранных IP блокирует Роскомнадзор, тем больше масштаб разрушений экосистемы интернета в России, пострадать могут в том числе государственные и системно важные ресурсы. Даже если работа Telegram в итоге будет серьезно осложнена, пользователи получат опыт системного обхода установленных государством ограничений и в целом ощущение его уязвимости, а это опасно для государства даже в стране, где мятежные мессенджеры побеждены.