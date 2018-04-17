Статья опубликована в № 4549 от 17.04.2018 под заголовком: Когда пора сказать России до свидания

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Павел Дуров мог бы стать символом глобального успеха, а Telegram – примером того, как стартап родом из России триумфально покоряет мир. Но политика изоляции, в которую Россия себя загнала, не оставляет шансов на это, даже если бы Дуров был самым отчаянным патриотом. На его примере становится понятно, что ручеек «глобальных русских» будет иссякать, поскольку предпринимателю, который стремится к глобальному успеху и имеет глобальные амбиции, сейчас гораздо выгоднее «отстегнуться от России».

В конфликте за исполнение закона Яровой и так называемые ключи шифрования Дуров повел себя неожиданно резко, если не сказать дерзко, на самом деле не оставив шанса российским властям сохранить лицо в публичной сфере. Это, конечно, не могло не вызвать раздражения на фоне того, как Марк Цукерберг два дня по пять часов оправдывался перед американскими конгрессменами и отвечал на вопросы людей старшего поколения, чьи представления о работе интернета, скажем так, могут показаться наивными их собственным детям и внукам.