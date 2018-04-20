Куда срикошетит удар по Telegram

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Любимый образ Павла Дурова – собака в капюшоне – стал символом «цифрового сопротивления» Евгений Разумный / Ведомости

Тот факт, что блокировку Telegram в нем самом и обсуждают, говорит сам за себя. Но наделали шума рикошеты этой блокировки: множество сервисов были недоступны, например мессенджер Viber, несколько онлайн-магазинов, онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng, издание «Лайфхакер». Им не повезло: как и Telegram, они пользовались популярными во всем мире сервисами Amazon и Google, по которым и дал залп Роскомнадзор. Впрочем, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Известиям» опровергал перебои в работе сторонних сервисов: «Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо как раз Telegram».

Оставим в стороне как во множестве расплодившиеся конспирологические версии причин блокировки, так и сухую юридическую фабулу. Возможен другой рикошет, последствия которого могут проявиться даже не сейчас, а спустя несколько лет. Просто представьте себя на месте молодого выпускника института. Важны три его свойства: допустим, он мечтает о карьере в IT, он умен плюс существенная часть его жизни прошла в интернете. Как ему объяснять, почему не работает нужный ему облачный сервис, виновный лишь тем, что оказался не в то время не на том IP? А что будет недоступно завтра?