Роскомнадзору за сутки не удалось заблокировать Telegram
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Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Но несмотря на усилия ведомства, вчера Telegram был доступен в России – правда, работал с перебоями. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров вчера вечером заявил «Ведомостям», что Роскомнадзору «удалось добиться деградации» сервиса на 30%. На сетях одних провайдеров в Telegram не грузятся картинки, у других сервис сбоит, а где-то не работает вообще, пояснил он.
Чтобы заблокировать Telegram, Роскомнадзор начал вносить в реестр запрещенных ресурсов сначала IP-адреса, которые использовал сам мессенджер (около 9000), а затем целые подсети адресов (каждая – несколько тысяч, а то и миллионов адресов), рассказывал Жаров ранее. По статистике сервиса Diphost, вчера под блокировкой находилось до 19,4 млн IP-адресов. Основатель Telegram Павел Дуров на своей странице во «В контакте» написал, что заблокировать Telegram Роскомнадзор пытается, не считаясь с потерями посторонних проектов. На проблемы с доступом к интернет-магазинам, музыкальному сервису Spotify, мессенджеру Viber вчера в социальных сетях жаловались их пользователи.
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