Дуров готов пожертвовать миллионы долларов администраторам proxy и VPN

Основатель Telegram поблагодарил Apple, Google, Amazon и Microsoft за то, что они не поддержали «цензуру»

Павел Дуров начал выплачивать биткойн-гранты администраторам прокси-сервисов и VPN Страница instagram Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров начал выплачивать биткойн-гранты администраторам прокси-сервисов и VPN. Об этом он рассказал на своей странице «В контакте». По его словам, в течение этого года он готов пожертвовать «миллионы долларов» личных средств на это. Дуров также призвал всех помочь финансированием прокси-сервисов и VPN.

Дуров объясняет свои действия тем, что многие из независимых прокси-сервисов и VPN перестают работать из-за действий властей России. «Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов», – отмечает основатель Telegram.

Последние сутки Telegram находится под запретом российских интернет-провайдеров, отмечает Дуров в своем Telegram-канале. Несмотря на запрет, нет значительного снижения числа пользователей, потому что россияне обходят запрет через прокси-сервисы и VPN, отмечает он там же. «Спасибо за вашу поддержку и лояльность, российские пользователи Telegram. Спасибо, Apple, Google, Amazon, Microsoft – за то, что не принимали участия в политической цензуре», – пишет Дуров. Происходящее противостояние мессенджера и Роскомнадзора он называет «цифровым сопротивлением».

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в понедельник. В погоне за мессенджером ведомство уже успело заблокировать более 15,8 млн Ip-адресов, по данным сервиса для мониторинга блокировок IP-адресов 2018.schors.spb.ru. Однако Telegram у многих пользователей продолжает работать и без использования прокси и VPN. Дуров ранее заявлял, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако он не гарантировал доступность сервиса без использования VPN.

Суд постановил заблокировать Telegram в пятницу, 13 апреля. Кроме того, судья удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о немедленном исполнении решения. Иск был подан после того, как Telegram отказался предоставлять ключи шифрования силовикам. Дуров неоднократно подчеркивал, что мессенджер не будет этого делать.

Зачем нужны прокси и VPN

Прокси-серверы и VPN помогают обходить блокировку по IP-адресам, которую проводит Роскомнадзор. Прокси-сервер отправляет трафик через некоторый промежуточный сервер в компьютерных сетях и выполняет роль посредника между пользователем и сервером, к которому обращается пользователь. А VPN (virtual private network) позволяет обеспечить сетевое соединение поверх другой сети (например, интернета). Используя при помощи VPN нероссийские IP-адреса, можно открывать сервисы, блокируемые на территории России.

Новость о предстоящей блокировке Telegram вызвала бум установок таких сервисов у россиян, писали «Ведомости». Разработчики отмечали резкий рост установок уже накануне суда 13 апреля, в ходе которого был запрещен доступ к Telegram в России. Число установок бота для Telegram Socks5 Bot в России раньше достигало 2000 в день, но на фоне угрозы блокировки Telegram резко выросло, говорит основатель сервиса комьюнити-аналитики Combot Федор Скуратов. За 11 апреля прокси-бот поставили больше 7000 новых пользователей, а в четверг, 12 апреля, - более 67 000. В итоге число подключений бота достигло 1 млн пользователей, говорит Скуратов. Разработчик решений в области кибербезопасности Veesecurity.com и автор популярного Telegram-канала о кибербезопасности Александр Литреев рассказывал, что за неделю до блокировки Telegram в России у Veesecurity было около 9000 пользователей прокси-сервера. Сейчас это число превышает 6 млн, говорит представитель компании.

Вечером 16 апреля Роскомнадзор стал рассылать владельцам прокси-серверов уведомления о скорой блокировке, объясняя это тем, что сайты содержат «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». В России с 1 ноября 2017 г. действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в России информации. Однако владельцы прокси-серверов отказываются выполнять требования службы.

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