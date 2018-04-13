Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России

По его словам, мессенджер будет использовать методы обхода блокировок, не требующие действий пользователей

Максим Стулов / Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал во «В контакте» решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера на территории России. Он заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако Дуров не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.

Бизнесмен предупредил, что в первые часы начала блокировки Роскомнадзором сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно. По его словам, Telegram будет рассылать уведомления своим пользователям, информируя о развитии ситуации.

«Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play», - написал Дуров.

Для Instagram основатель Telegram подготовил отдельный пост. Он написал, что нужно быть готовым рискнуть всем ради свободы.

В своем Telegram-канале Дуров отреагировал на блокировку на английском языке. «Власть, которую правительства имеют над IT-корпорациями, основана на деньгах. В любой момент правительство может обвалить котировки их акций, пригрозив заблокировать потоки выручки с местных рынков, и таким образом заставить эти компании сделать странные вещи (вспомните, как в прошлом году Apple переместила серверы iCloud в Китай)», - написал предприниматель.

«Telegram обладает роскошью не заботиться о потоках выручки или продаже рекламы. Конфиденциальность не продается, и права людей не должны ущемляться из-за страха или жадности», - подчеркнул создатель мессенджера.

Ранее 13 апреля судья Таганского суда Юлия Смолина удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Дурова и постановила ограничить доступ к нему немедленно. Суд объяснял, что мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) и передаст силовикам ключи дешифровки сообщений пользователей. Адвокаты мессенджера обещали обжаловать решение суда в Мосгорсуде в течение месяца.

Роскомнадзор пока не начал блокировать мессенджер, но пообещал выполнить техническую работу по ограничению работы Telegram в России «безукоризненно».

Согласно данным MediaScope, аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии достигла к марту 12,4 млн человек. А по оценкам сервиса Combot, число российских пользователей мессенджера в прошлом месяце приблизилось к 15 млн.