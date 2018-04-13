Как поведут себя пользователи Telegram после блокировки. Опрос «Ведомостей»

Евгений Разумный / Ведомости

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций:

«Я пользуюсь Telegram, как и многими другими мессенджерами. Я много езжу по миру и в разных странах разные требования к мессенджерам: в разных странах блокируют разные сервисы и продукты. Поэтому уже давно знаю, что такое VPN. При этом меня настораживает тот ажиотаж, который сейчас разразился вокруг систем VPN. Мы видим, что люди устанавливают себе самые разные системы обхода блокировок, и хотелось бы предостеречь пользователей от необдуманных установок. Под видом VPN они могут скачать себе вирусные программы, и в этом случае их личные данные могут утечь в неизвестном направлении».

Саркис Дарбинян, юрист «Роскомсвободы»:

«Роскомсвобода» долго готовила и предупреждала людей о возможной блокировке, и мы продолжаем советовать технические сервисы по ее обходу. Уверены, 90% аудитории мессенджера захочет и найдет техническую возможность остаться, возможно, аудитория даже вырастет из-за информационного накала. Эффективность блокировки будет во многом зависеть от американских компаний: Роскомнадзор наверняка потребует у Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений. Пока же Роскомнадзор никак не может технически ограничить прокси-серверы и VPN-сервисы, поэтому о полной блокировке речь не идет».

Представитель Telegram-канала «Беспощадный пиарщик»:

«Мы останемся в Telegram вне зависимости от того, заблокируют ли мессенджер в России. 10-30% аудитории мессенджера будут пользоваться средствами обхода блокировки по пессимистичному сценарию, половина – по оптимистичному. В доходах, разумеется, потеряем, сколько – сказать пока сложно. Но поскольку мы не являемся медиа в чистом виде (у нас нет инвестора, перед которым мы отвечаем), предполагаем, что это переживем. Это скорее психологически тяжело».

Илья Сачков, основатель Group-IB:

«Блокировка настолько популярного сервиса обернется лишь ростом количества пользователей, понимающих, как обходить любые блокировки. Технически проблема не решится, но поскольку масса людей будет пользоваться средствами обхода блокировки, это подорвет авторитет государственных запретов».

Сергей Орловский, генеральный директор компании – разработчика игр Nival:

«Блокировка Telegram сама по себе бессмысленна при наличии других мессенджеров. Поэтому, скорее всего, за этим последует блокировка публичных VPN, а после этого еще более жесткое «закручивание гаек» по всему интернету. А там и до социального рейтинга недалеко. Добро пожаловать в Китай!»

Геворк Вермишян, исполнительный директор «Мегафона»:

«По трафику на сети «Мегафона» первое место занимает WhatsApp, второе – Telegram, третье – Skype. Когда в конце марта в Telegram произошел масштабный сбой, наблюдался рост трафика WhatsApp. Можно предположить, что в случае блокировки Telegram трафик в мессенджерах будет расти в соответствии с их текущей популярностью. Сейчас лидер среди мессенджеров по приросту трафика – «ТамТам». Сколько пользователей подключат Telegram по VPN, пока сложно сказать».

Дмитрий Кравченко, гендиректор Acer в России:

«Скорее всего, с Telegram останутся пользователи, для которых это единственный мессенджер и которые убеждены в том, что его преимущества, в частности приватность, уникальны. Для большинства среднестатистических пользователей блокировка Telegram мало что меняет — на другие платформы они перейдут без особых проблем».

Александр Чачава, управляющий партнер фонда LETA Capital:

«Мой прогноз, что приложение заблокировать не удастся.Ээто не так просто технически и есть технологии обхода блокировок даже без VPN, просто за счет хитрого и многократного изменения IP. Сайт, видимо, заблокируют, но это не так важно для Telegram. Мне не жалко Telegram. Мне жалко людей, которые принимали решение о блокировке. Планирую и дальше использовать Telegram. Хотя рост аудитории в России у них замедлится — пользователи будут думать, что приложение заблокировано».