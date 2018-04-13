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Суд объяснил решение блокировать Telegram в России немедленно

Решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России обусловлено тем, что информация, которая через него распространяется, может угрожать безопасности страны и ее граждан. Об этом «Интерфаксу» рассказала представитель суда.

«Ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке было удовлетворено, поскольку информация, распространяемая в нарушение закона мессенджером, может быть, в том числе, использована для совершения противоправной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан», - пояснила собеседница агентства.

Роскомнадзор попросил суд немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории страны 12 апреля. Суд тогда призывал дождаться решения по блокировке мессенджера. Представитель регулятора объяснял, что, поскольку Telegram не передает Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для декодирования переписки пользователей, через него могут распространяться сведения, «которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности».

Судья Юлия Смолина, рассмотрев ходатайство Роскомнадзора, приняла решение о немедленной блокировке Telegram. Суд отмечал, что это решение может быть отменено, если мессенджер все-таки исполнит требование спецслужбы. Юристы Telegram пообещали обжаловать вердикт в Мосгорсуде. Таким образом, Telegram может быть заблокирован уже 13 апреля.

Тем не менее, глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался сообщить точное время отключения мессенджера в России. «Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу - не скажу», - объяснил руководитель ведомства, добавив, что это будет «бомба для журналистов». Жаров подчеркнул, что ведомство должно выполнить техническую работу «безукоризненно». «Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах», - добавил глава Роскомнадзора.