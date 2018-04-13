Суд с минуты на минуту вынесет решение по иску о блокировке Telegram. Онлайн-трансляция

Пока суд решает судьбу мессенджера, вы можете выбрать альтернативные мессенджеры и изучить способы обхода блокировки.

Судебные прения окончены. Судья удалилась в совещательную комнату. Заседание продлилось ровно 20 минут.

Судья долго перечисляет материалы, которое адвокаты Telegram отправляли в Роскомнадзор, объясняя техническую невозможность передачи ключей шифрования. Среди них описание Telegram, включая технические характеристики - обычные чаты, секретные чаты, переписка в которых не сохраняется на серверах Telegram и звонки.

Представитель ФСБ настаивает, что суд установил вину Telegram и указал, что мессенджер не направляет спеслужбе требуемую информацию. Telegram считает запрос ФСБ незаконным, ссылаясь на тайну переписки. Но любое лицо со статусом организатора распространения информации (ОРИ) должно выполнять эти требования, говорит представитель спецслужбы.

Роскомнадзор заявляет, что сделал все, чтобы Telegram исполнил требования закона. Ведомство полагает, что мессенджер может содержать в себе сведения, которые могут использоваться для организации террористических актов. «Данной сетью пользуются лица, в том числе террористы и экстремисты. Они распространяют информацию, которая может быть использована для нанесения вреда жизни и здоровью граждан», - говорит представитель Роскомнадзора.



Так представитель ведомства обосновал требования о немедленном исполнении решения суда, в случае, если будет принято решение о блокировке.

Представитель ФСБ поддержал требования: Telegram не предоставил не только данные, но и сведения о невозможности исполнения требований спецслужбы о передаче ключей дешифровки сообщений.

Суд расценивает ходатайство мессенджера о переносе рассмотрения как злоупотребление правом. Судья Юлия Смолина отказывает в ходатайстве об отложении заседания, указывая, что представители Telegram были уведомлены надлежащим образом и им дали время на ознакомление с материалами дела.

Заседание суда началось.

На заседании присутствуют два представителя Роскомнадзора и один ФСБ. Представителей Telegram, как и обещали адвокаты «Агоры», представляющей интересы мессенджера, на заседании нет.

Вот так большинство журналистов смотрят за историческим процессом

Заседание только началось. В сам зал попали лишь несколько журналистов. Трансляция в соседнем зале.

Роскомндазор просит суд принять решение о немедленной блокировке Telegram, если иск будет удовлетворен.